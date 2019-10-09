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Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe maçı Mersin'de oynanacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 09.10.2019 22:33 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe karşılaşmasının, Mersin Stadı'nda oynanacağı bildirildi.

Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe maçı Mersin'de oynanacak

Tarsus İdmanyurdu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kupadaki Fenerbahçe maçının oynanacağı yer için yönetimin çok titiz çalıştığı ifade edildi.

Tarsus'taki statta eksiklikler bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi::

"Yapılan araştırmalar sonucunda mevcut şehir stadındaki ışıklandırma sisteminin maçın naklen yayınına uygun olmaması, protokol tribününün sayısal olarak yetersiz olması, oynanacak olan müsabaka için yoğun bilet talebini mevcut stadımızda karşılayamayacak olmamız, kulübümüzün maddi menfaatleri doğrultusunda, Mersin Stadı'nın daha avantajlı olması dolayısıyla Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçının Mersin Stadı'nda oynanmasına yönetimimiz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Tarsus'umuzu ve taraftarımızı korumak adına bilet satışımız maçtan 10 gün önce başlayacak ve ilk 1 hafta sadece Tarsus'ta yapılacaktır."

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Tarsus İdmanyurdu Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası

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