Tartışma konusu olmuştu! RTÜK, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlattı! Kanaldan açıklama geldi

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un bir skeci sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyadaki tepkilerin büyümesiyle birlikte RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum." diyerek yaptığı paylaşımla program hakkında inceleme başlatıldığı duyurdu.

RTÜK Başkanı'nın bu açıklamasının ardından Show TV ve Güldür Güldür Show konuyla alakalı açıklama yaptı.

KANAL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Show TV açıklamasında "Kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür Show ise "Sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır.

Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.







