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Tartışmalara son noktayı FIFA koydu! Mavi Kart kullanılacak mı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.03.2024 10:51
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Futbolseverler son haftalarda Mavi Kart uygulamasını tartışmaya başlamıştı. Uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen konuyla ilgili FIFA'dan açıklama geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Elit düzeyde mavi kart kullanılmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konu. FIFA, mavi karta tamamen karşı." ifadelerini kullandı.

IFAB'ın hakemlere itiraz veye aldatmaya yönelik hareketlerde kullanılması için önerdiği mavi kart uygulamasını FIFA Başkanı Gianni Infantino desteklemediğini belirtti.

İskoçya'daki IFAB toplantısı öncesinde verdiği demeçte Infantino, "Elit düzeyde mavi kart kullanılmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konu. FIFA, mavi karta tamamen karşı. FIFA başkanı olarak bu durumdan haberim yoktu." dedi.

Infantino konuya ilişkin ayrıca, "FIFA'nın IFAB'da söz hakkının olduğunu düşünüyorum. Mavi karta bir karşılık istiyorsanız bu kırmızı karttır. Fikirlere ve önerilere her zaman açığız ancak oyunun kendisini korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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MAVİ KART UYGULAMASI NEDİR?

Futbolda 1970 Dünya Kupası'nda ilk kez kullanılan sarı ve kırmızı kartın ardından yeni bir kartın kullanılması geçtiğimiz ay gündeme geldi.

IFAB'ın mavi kartı hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda kullanmayı önerdiği, mavi kart gören oyuncunun 10 dakika oyunun dışında kalacağı ifade edildi.

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Oyuncuların iki kez mavi kart görmesi ya da bir mavi ve bir sarı kart görmesi halinde oyundan dışında kalacağı kaydedildi.

IFAB'ın bu uygulamayı şu anda en üst düzey liglerde uygulamayı düşünmediği ancak yaz aylarında bazı liglerde bu denemenin yapılabileceği kaydedildi.

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