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Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

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GÜNDEM  | 23.10.2019 21:18 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaraladı. Olay sonrası halk otobüsüyle kaçan şüpheli, takip edildiğini fark edince otobüsten aşağıya atlayarak kaçmaya devam etti. Şahıs, inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil kullanan Nafiz G. ile yine araçtaki Yusuf A.(41) ve Gizem A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aracın arka koltuğunda oturan Yusuf A., yanındaki tabancayı çıkartıp önce araç içerisinde ardından aracın dışına çıkıp Nafiz G.’ye 3 el ateş etti. Sırtına ve bacağına isabet eden kurşunlar sonrası Nafiz G. yaralandı. Şüpheli Yusuf A. ise halk otobüsüne binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Nafiz G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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HALK OTOBÜSÜNDEN ATLADI

Verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk olarak olay yerinden ayrılan Gizem A.’yı bularak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şüpheli Yusuf A. ile polis arasında ise uzun süren kovalamaca yaşandı. Olayın hemen ardından halk otobüsüne binerek kaçan şüpheli, takip edildiğini anlayınca seyir halindeki otobüsten atlayıp yaya olarak kaçmaya başladı. Teomanpaşa Mahallesi’ndeki ara sokaklara giren şüpheli, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında yunus timleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silah da çatıda gizlenmiş olarak bulundu. Yusuf A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan yaralanan Nafiz G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Antalya kurşun yağdırdı halk otobüsüyle kaçtı

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