Tartıştığı sürücünün aracına zarar veren şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobiline zarar veren şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde A.N.K'nin, trafikte tartıştığı sürücü tarafından hakarete maruz kalması, otomobilinin önünün kesilmesi ve aracın yan aynasının kırılması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerdeki şüphelinin R.D. (43) olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.



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