TARZAN RIFKI ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Tarzan Rıfkı filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 1986 yılında komedi türünde gösterime giren film, yayınlandığı günden beri izleyicilerden büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. İşte Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve 11 Ağustos Show TV yayın akışı...

TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Saadettin Erbil - Abdullah

Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

TARZAN RIFKI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1986 yapımı Türk komedi filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti. Genellikle Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında çekildi.

11 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Tarzan Rıfkı

21:45 Zirve Ateşi

00:15 Tarzan Rıfkı

01:45 Zirve Ateşi

03:45 Çiçek

05:30 Yeni Gelin



