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TARZAN RIFKI ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

11.08.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzan filmi filmi konusu ve oyuncuları filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Tarzan Rıfkı filmi, bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Peki, TARZAN RIFKI ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 11 Ağustos Show TV yayın akışı...

Tarzan Rıfkı filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 1986 yılında komedi türünde gösterime giren film, yayınlandığı günden beri izleyicilerden büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. İşte Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve 11 Ağustos Show TV yayın akışı...

TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

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TARZAN RIFKI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Saadettin Erbil - Abdullah
Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül

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TARZAN RIFKI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1986 yapımı Türk komedi filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti. Genellikle Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında çekildi.

11 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tarzan Rıfkı
21:45 Zirve Ateşi
00:15 Tarzan Rıfkı
01:45 Zirve Ateşi
03:45 Çiçek
05:30 Yeni Gelin


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