TARZAN RIFKI ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Tarzan Rıfkı filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 1986 yılında komedi türünde gösterime giren film, yayınlandığı günden beri izleyicilerden büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. İşte Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve 11 Ağustos Show TV yayın akışı...
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.
Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Saadettin Erbil - Abdullah
Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
1986 yapımı Türk komedi filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti. Genellikle Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında çekildi.
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