Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! Ateşli rollerle tanınıyordu

Yönetmenliğini Natuk Baytan'in üstlendiği Tarzan Rıfkı filmi, Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Tarzan Rıfkı ve Gol Kralı gibi yapımlarda Kemal Sunal'a partnerlik yapan Suna Yıldızoğlu, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Filmde, 'Melahat' karakterine canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler şaşıp kalıyor.

Aile Şerefi, Gol Kralı, Tarzan Rıfkı, Tosun Paşa gibi yapımlarda rol alan Suna Yıldızoğlu, 2000 yılında Avustralya'ya yerleşerek, kısa bir süreliğine oyunculuğa ara vermişti.

Yeşilçam'da hayat verdiği ateşli rollerle akıllara kazınan Suna Yıldızoğlu, son haliyle şaşırttı.

İŞTE SON HALİ

Sonrasında Geniş Aile, Çukur ve Söz gibi dizilerde rol alan Yıldızoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Yılların eskitemediği bir güzelliğe sahip olan Suna Yıldızoğlu, takipçileri tarafından övülmeye doymuyor.

67 yaşındaki usta oyuncuya ''Her yıl daha da gençleşiyor'', ''Gençlik iksiri içmiş'' ve ''Her yaşta peri kızı gibisiniz'' tarzında yorumlar yapılıyor.

Suna Yıldızoğlu, aynı zamanda güzelliğiyle hayran bırakan Yasemin Kay Allen'in de annesi.

İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu, İngiliz aşkı Dudley Allen ile nikah masasına oturmuştu. Suna Yıldızoğlu'nun bu evlilikten Yasemin ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocuğu oldu.

Yasemin Kay Allen; Şeref Meselesi, Merhamet, Hayat Devam Ediyor, İyi Günde Kötü Günde ve Fi gibi yapımlarda rol aldı.

İkilinin paylaşımlarına ''Anne kız güzelliği diye bir şey var'' gibi yorumlar geliyor.



