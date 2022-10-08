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Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! Ateşli rollerle tanınıyordu

08.10.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986 yapımı Tarzan Rıfkı filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, adeta yıllara meydan okuyor. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği gözlenen yıldız, sosyal medyada övgü dolu yorumlar alıyor.

Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! Ateşli rollerle tanınıyordu

Yönetmenliğini Natuk Baytan'in üstlendiği Tarzan Rıfkı filmi, Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Tarzan Rıfkı ve Gol Kralı gibi yapımlarda Kemal Sunal'a partnerlik yapan Suna Yıldızoğlu, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Filmde, 'Melahat' karakterine canlandıran Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler şaşıp kalıyor.

Aile Şerefi, Gol Kralı, Tarzan Rıfkı, Tosun Paşa gibi yapımlarda rol alan Suna Yıldızoğlu, 2000 yılında Avustralya'ya yerleşerek, kısa bir süreliğine oyunculuğa ara vermişti.

Tarzan Rıfkı'nın Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Yeşilçam'da hayat verdiği ateşli rollerle akıllara kazınan Suna Yıldızoğlu, son haliyle şaşırttı.

Tarzan Rıfkı'nın Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

İŞTE SON HALİ

Sonrasında Geniş Aile, Çukur ve Söz gibi dizilerde rol alan Yıldızoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Yılların eskitemediği bir güzelliğe sahip olan Suna Yıldızoğlu, takipçileri tarafından övülmeye doymuyor.

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

67 yaşındaki usta oyuncuya ''Her yıl daha da gençleşiyor'', ''Gençlik iksiri içmiş'' ve ''Her yaşta peri kızı gibisiniz'' tarzında yorumlar yapılıyor.

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Suna Yıldızoğlu, aynı zamanda güzelliğiyle hayran bırakan Yasemin Kay Allen'in de annesi.

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu, İngiliz aşkı Dudley Allen ile nikah masasına oturmuştu. Suna Yıldızoğlu'nun bu evlilikten Yasemin ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocuğu oldu.

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Yasemin Kay Allen; Şeref Meselesi, Merhamet, Hayat Devam Ediyor, İyi Günde Kötü Günde ve Fi gibi yapımlarda rol aldı.

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

İkilinin paylaşımlarına ''Anne kız güzelliği diye bir şey var'' gibi yorumlar geliyor.

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''

Gol Kralı'nın Kerkenez Sevim'i Suna Yıldızoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı! ''Gençlik iksiri içmiş''


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