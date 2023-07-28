Taş gibi yoğurt yapmanın sırrı bakın neymiş! Evde yoğurt yaparken bu taktiği kesin uygulayın

Hem sağlıklı hem daha az maliyetli olması açısından evde yoğurt yapmak son dönemlerde çok tercih ediliyor. Sanıldığı kadar zor olmayan yoğurt mayalama işlemi için bazı tekniklerin bilinmesi gerekiyor. Yoğurdun kıvamının taş gibi olması için de birkaç püf noktası bulunuyor. Peki, evde taş gibi yoğurt nasıl yapılır? Sizler için sulanmayan taş gibi yoğurtlar için püf noktaları araştırdık. İşte taş gibi yoğurt yapmanın sırrı bakın neymiş....

Evde yoğurt yapmak aslında çok kolay. Evde yoğurdunuzu mayalarken ilk dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, hazır sütten uzak durmak olmalı. Çünkü pastörize sütlerle yapılan yoğurdun tutmama olasılığı çok daha yüksek. İnek sütü kullanarak mayalayacağınız yoğurt, çok daha lezzetli ve sağlıklı olacaktır.

Sütü kaynatırken hem taşmaması hem de daha iyi kaynaması adına uygun bir tencere seçebilmek çok önemli. Aynı zamanda sütü tencereye boşalttıktan sonra iki-üç parmak kadar da boşluk kalması sütün olası taşmalarını önlemek adına son derece önemli.

Kullanacağınız yoğurt mayası, hazır yoğurttan değil, ev yoğurdundan olursa kıvamı daha iyi olacaktır. Yoğurt mayalamaktaki en önemli nokta, sütün sıcaklığının tam ayarında olmasıdır bunun için ne tam soğumuş olması ne de çok sıcak olmamasına dikkat etmek gerekir. Bunun için derece de kullanabilirsiniz.

Ama yoğurt mayalarken sıcaklık kontrolü için bilinen en güzel yöntem anneanne-babaanne yöntemleridir. Serçe parmağınızı sütün içine daldırıp 10'a kadar saydığınızda parmağınız biraz yanıyorsa işlem tamamdır.

Sütün sıcaklığını ayarladıktan sonra bir kasede biraz sütle karıştırdığınız mayanızı yavaşça süte dökerek karıştırın. Diğer püf nokta, sütün mayalanma aşaması için bekletme kısmıdır.

Taş gibi bir kıvam için sütün üzerini bir süzgeçle kapatıp havlular yardımıyla sarabilir, fırınınızı önceden ısıtıp kapattıktan sonra içine de koyabilirsiniz. 4-6 saat hiç dokunmadan beklettiğiniz sütü daha sonra ağzı açık bir şekilde buzdolabına koyun. Bir gece de bu şekilde beklettikten sonra yoğurdunuz taş gibi bir kıvamla yemeye hazır hale gelmiştir.

Afiyetle tüketebilirsiniz.

