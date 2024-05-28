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Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i Burak Yörük evleniyor! Böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 12:41
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Şimdilerde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin başrolünde yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde canlandırdığı Fecir karakteri ile adından söz ettiren Burak Yörük'ten müjdeli haber geldi. Yörük, bir süredir birliktelik yaşadığı Tuana Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i Burak Yörük evleniyor! Böyle duyurdu

Baraj, Aşk Mantık İntikam, Seversin ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burak Yörük evleniyor.

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı aldı. Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifi etti. Yılmaz, kendisine yüzük alan Yörük'e "Evet" yanıtını verdi.

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"İKİ KEZ 'EVET' DEDİM"

O anları sosyal medya hesaplarından yayımlayan çiftten Tuana Yılmaz, mutluluğunu "İki kez 'Evet' dedim" sözleriyle dile getirdi.

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YORUM YAĞDI

Burak Yörük de Tuana Yılmaz'a "Güzelim" yorumuyla karşılık verdi. Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çifte; İlayda Alişan, İpek Filiz Yazıcı, Zeynep Bastık ve Dilara Aksüyek gibi ünlü isimler "Tebrikler" diyerek yorum yaptı.

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