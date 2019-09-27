Tas kebabı tarifi

Tas kebabı, evde yapılması en kolay kebap çeşitlerindendir. Etin sebzelerle en güzel uyumu tas kebabı tarifinde ortaya çıkar. Siz de tas kebabı nasıl yapılır diyenlerdenseniz pratik ve lezzetli tarifimize göz atabilirsiniz.

TAS KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Bir kg dana kuşbaşı

2 adet soğan

50 gr tereyağı

Bir yemek kaşığı salça

Bir yemek kaşığı un

3 su bardağı su

Bir adet patates

Bir çay bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

Yapılışı:

İlk olarak tereyağında eti kavurun.

Etin rengi değiştiğinde ise soğanları minik minik doğrayıp ete ilave edin.

Soğanların rengi değişince un, salça ve suyu ilave ederek karıştırın. Ardından sebzeleri de ilave edin. Yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakın.

Yemek kaynadıktan sonra tuzunu ilave edin.

TAS KEBABI KALORİSİ NE KADARDIR?

Bir porsiyonu 213 kaloridir. Tas kebabı; A vitamini ve protein açısından zengin bir besindir. Tas kebabı tarifinde yağsız et kullanırsanız yemeği daha sağlıklı bir hale getirmiş olacaksınız.

