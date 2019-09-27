Tas kebabı tarifi

Tas kebabı, evde yapılması en kolay kebap çeşitlerindendir. Etin sebzelerle en güzel uyumu tas kebabı tarifinde ortaya çıkar. Siz de tas kebabı nasıl yapılır diyenlerdenseniz pratik ve lezzetli tarifimize göz atabilirsiniz.
TAS KEBABI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
Bir kg dana kuşbaşı
2 adet soğan
50 gr tereyağı
Bir yemek kaşığı salça
Bir yemek kaşığı un
3 su bardağı su
Bir adet patates
Bir çay bardağı haşlanmış bezelye
Tuz
Yapılışı:
İlk olarak tereyağında eti kavurun.
Etin rengi değiştiğinde ise soğanları minik minik doğrayıp ete ilave edin.
Soğanların rengi değişince un, salça ve suyu ilave ederek karıştırın. Ardından sebzeleri de ilave edin. Yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakın.
Yemek kaynadıktan sonra tuzunu ilave edin.
TAS KEBABI KALORİSİ NE KADARDIR?
Bir porsiyonu 213 kaloridir. Tas kebabı; A vitamini ve protein açısından zengin bir besindir. Tas kebabı tarifinde yağsız et kullanırsanız yemeği daha sağlıklı bir hale getirmiş olacaksınız.
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