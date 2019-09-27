YEMEK

Tas kebabı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 27.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

Evde kendisine en çok yer bulan kebaplardan biri tas kebabıdır. Bol soğanlı, sebzeli ve dana etiyle hazırlanan tas kebabının suyu da son derece lezzetlidir. Tas kebabı tarifiyle akşam kendinize keyifli bir sofra hazırlayabilirsiniz. Yanına şehriyeli pilav yapmayı ihmal etmeyin :)

Tas kebabı tarifi

Tas kebabı, evde yapılması en kolay kebap çeşitlerindendir. Etin sebzelerle en güzel uyumu tas kebabı tarifinde ortaya çıkar. Siz de tas kebabı nasıl yapılır diyenlerdenseniz pratik ve lezzetli tarifimize göz atabilirsiniz.

TAS KEBABI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
Bir kg dana kuşbaşı
2 adet soğan
50 gr tereyağı
Bir yemek kaşığı salça
Bir yemek kaşığı un
3 su bardağı su
Bir adet patates
Bir çay bardağı haşlanmış bezelye
Tuz

Yapılışı:
İlk olarak tereyağında eti kavurun.
Etin rengi değiştiğinde ise soğanları minik minik doğrayıp ete ilave edin.
Soğanların rengi değişince un, salça ve suyu ilave ederek karıştırın. Ardından sebzeleri de ilave edin. Yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakın.
Yemek kaynadıktan sonra tuzunu ilave edin.

TAS KEBABI KALORİSİ NE KADARDIR?
Bir porsiyonu 213 kaloridir. Tas kebabı; A vitamini ve protein açısından zengin bir besindir. Tas kebabı tarifinde yağsız et kullanırsanız yemeği daha sağlıklı bir hale getirmiş olacaksınız.

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Hamsi kuşunu yiyen geri kalan tüm tarifleri unutuyor!Hamsi kuşunu yiyen geri kalan tüm tarifleri unutuyor!
Zeytinyağlı pırasa tarifiZeytinyağlı pırasa tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tas kebabı tas kebabı tarifi tas kebabı nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Songül Karlı'nın son hali şaşırttı! Bambaşka birine dönüştü

Songül Karlı'nın son hali şaşırttı! Bambaşka birine dönüştü

Cem Yılmaz'dan deprem paylaşımı

Cem Yılmaz'dan deprem paylaşımı

Van cacığı tarifi

Van cacığı tarifi

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor

Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır?

Hamsi kuşunu yiyen geri kalan tüm tarifleri unutuyor!

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Van cacığı tarifi

Van cacığı tarifi

Turşuluklar pazar tezgahlarını süsledi! Turşu nasıl yapılır?

Kışın evinizden eksik etmeyin! Şimdi tam zamanı

Bezelye yemeği tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?

Bezelye yemeği tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?

Pırasalı börek tarifi

Pırasalı börek tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.