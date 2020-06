Tasarrufa dayalı faizsiz sistemin başarısı uluslararası alana taşındı

3 gün süren ve her gün 3 oturumun aynı anda canlı olarak gerçekleştirildiği konferansta konuşan Üstün, böyle bir etkinliğin İstanbul merkezli olarak yapılmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde görüntülü şube ve internet şubesi gibi inovatif dijital yatırımlarımızla kesintisiz hizmeti sürdürdük. Bu anlamda örnek bir başarı sergiledik. Bundan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her kesimden vatandaşlarımızı faiz yükünden kurtararak ev sahibi olabilmelerine vesile olurken, bugüne kadar 160 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yapan el birliği sistemini ülkemizin her noktasına taşımak için yatırımlarımızı hayata geçirecek, salgının izlerini ortadan kaldırmaya gayret edeceğiz. Atacağımız adımlarla her zaman olduğu gibi faizsiz sistemde tercih noktasında ilk olmayı emin adımlarla sürdüreceğiz."