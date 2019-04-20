Taşıdıkları tepsi kapıdan geçmeyince

İlginç görüntüler sosyal medyada yayıldı. Taşıdıkları tepsi kapıdan geçemeyecek kadar büyük olunca hızlı bir hamleyle tepsiyi yan çevirerek geçirip hemen düzeltmeye karar verdiler. Ancak iki adamın hesabı tutmadı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

