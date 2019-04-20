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Taşıdıkları tepsi kapıdan geçmeyince

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2019 07:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenleri güldürdü. Yiyecekleri taşıyan iki kişi, tepsi kapıdan geçmeyince beklemedikleri sürprizle karşılaştı.

İlginç görüntüler sosyal medyada yayıldı. Taşıdıkları tepsi kapıdan geçemeyecek kadar büyük olunca hızlı bir hamleyle tepsiyi yan çevirerek geçirip hemen düzeltmeye karar verdiler. Ancak iki adamın hesabı tutmadı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
tepsi Kapı Hata

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