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  4. Taşıyıcı anne, sahte doğum... Özlem Öz o iddialara yanıt verdi

Taşıyıcı anne, sahte doğum... Özlem Öz o iddialara yanıt verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 12:04
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Haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenlerinden Tayyar ve Özlem Öz çifti geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucağına aldı. Tayyargil çifti hakkında taşıyıcı anne buldukları ve sahne doğum kurguladıkları hakkında iddialar gündeme bomba gibi düştü. Özlem Öz o iddialara yanıt verdi.

Taşıyıcı anne, sahte doğum... Özlem Öz o iddialara yanıt verdi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil edildi. Bu isimlerden biri de
sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz oldu.

Tayyargil çifti İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

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TAŞIYICI ANNE, SAHNE DOĞUM...

Geçtiğimiz günlerde dördüncü kez anne-baba olan Tayyargil çifti hakkında ortaya atılan iddialar adeta ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada Özlem Öz'ün aslında düşük yaptığı ve taşıyıcı anne ile sahne doğum yaptığı iddia edildi.

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O YORUMLARA YANIT VERDİ

Hakkındaki iddialara daha fazla dayanamayan Özlem Öz sosyal medya hesabından bu iddialara yanıt verdi.

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Tüm haberlerin tıklanma uğruna olduğunu söyleyen Özlem Öz "kızlarımızı ve oğlumuzu martılar getirdi" diyerek durumu ti'ye aldı.

Vitrin


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Özlem Öz Tayyar Öz sosyal medya
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