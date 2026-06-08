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TasteAtlas sıraladı: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen “dünyanın en iyi tatlıları” listesini açıkladı. Türk mutfağı listede üç tatlıyla ilk 10'a girmeyi başarırken, zirvenin sahibi Antakya künefesi oldu.

TasteAtlas sıraladı: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı!

TasteAtlas tarafından hazırlanan ve milyonlarca kullanıcının değerlendirmeleriyle şekillenen “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesi yayımlandı. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin yer aldığı sıralamada Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde etti.

Türkiye, ilk 10 listesinde üç farklı tatlıyla temsil edilirken, listenin birinci sırasında Hatay'ın simgesi haline gelen Antakya künefesi yer aldı. Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da dünyanın en iyi tatlıları arasında üst sıralarda kendine yer buldu.

TÜRKİYE İLK 10'DA ÜÇ TATLIYLA YER ALDI

Listenin 6'ncı sırasında Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden fıstıklı sarma bulunuyor. İnce açılmış yufkaların bol Antep fıstığıyla sarılması ve şerbetle tatlandırılmasıyla hazırlanan tatlı, özellikle Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetleri arasında gösteriliyor.

TasteAtlas sıraladı: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye den çıktı! 1

5'inci sırada ise Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Gaziantep baklavası yer aldı. İncecik açılan kat kat yufkalar, Antep fıstığı ve tereyağıyla hazırlanan bu tatlı, Türk mutfağının dünya çapında tanınan simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

TasteAtlas sıraladı: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye den çıktı! 2

Listenin zirvesinde ise Antakya künefesi bulunuyor. Tel kadayıf, tuzsuz peynir ve şerbetin uyumuyla hazırlanan geleneksel lezzet, çıtır dokusu ve sıcak servis edilmesiyle dünya genelindeki kullanıcıların beğenisini kazandı.

TasteAtlas sıraladı: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye den çıktı! 3

DÜNYANIN EN İYİ 10 TATLISI

TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 10 tatlısı şu şekilde sıralandı:

  1. Antakya Künefesi (Türkiye): Hatay mutfağının simgesi olan, tel kadayıf ve peynirle hazırlanan geleneksel Türk tatlısı.
  2. Clotted Cream Ice Cream (İngiltere): Devon'un ünlü kaymağıyla hazırlanan yoğun ve kremamsı dondurma çeşidi.
  3. Gelato al Pistacchio (İtalya): Özellikle Sicilya'da büyük ilgi gören yoğun aromalı fıstıklı İtalyan dondurması.
  4. Strudel (Avusturya): Elma, kuru üzüm ve tarçınla hazırlanan iç harcın ince hamura sarılmasıyla yapılan geleneksel tatlı.
  5. Gaziantep Baklavası (Türkiye): Kat kat yufka, Antep fıstığı ve tereyağının şerbetle buluştuğu dünyaca ünlü lezzet.
  6. Fıstıklı Sarma (Türkiye): Bol Antep fıstığıyla hazırlanan ve şerbetle tatlandırılan geleneksel tatlı.
  7. Tembleque (Porto Riko): Hindistan cevizi sütü, nişasta ve şekerle yapılan, tarçınla servis edilen geleneksel puding.
  8. Crêpes Sucrées (Fransa): Çikolata, reçel, bal, karamel ve meyvelerle servis edilen şekerli Fransız krepleri.
  9. Tinginys (Litvanya): Kırılmış bisküvi, kakao, tereyağı ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan pişirilmeyen geleneksel tatlı.
  10. Pão de Ló de Ovar (Portekiz): Bol yumurta sarısıyla hazırlanan, yumuşak ve nemli dokusuyla öne çıkan geleneksel sünger kek.
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Anahtar Kelimeler:
tatlı
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