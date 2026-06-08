TasteAtlas sıraladı: Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı!

TasteAtlas tarafından hazırlanan ve milyonlarca kullanıcının değerlendirmeleriyle şekillenen “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesi yayımlandı. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin yer aldığı sıralamada Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde etti.

Türkiye, ilk 10 listesinde üç farklı tatlıyla temsil edilirken, listenin birinci sırasında Hatay'ın simgesi haline gelen Antakya künefesi yer aldı. Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma da dünyanın en iyi tatlıları arasında üst sıralarda kendine yer buldu.

TÜRKİYE İLK 10'DA ÜÇ TATLIYLA YER ALDI

Listenin 6'ncı sırasında Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden fıstıklı sarma bulunuyor. İnce açılmış yufkaların bol Antep fıstığıyla sarılması ve şerbetle tatlandırılmasıyla hazırlanan tatlı, özellikle Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetleri arasında gösteriliyor.

5'inci sırada ise Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Gaziantep baklavası yer aldı. İncecik açılan kat kat yufkalar, Antep fıstığı ve tereyağıyla hazırlanan bu tatlı, Türk mutfağının dünya çapında tanınan simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Listenin zirvesinde ise Antakya künefesi bulunuyor. Tel kadayıf, tuzsuz peynir ve şerbetin uyumuyla hazırlanan geleneksel lezzet, çıtır dokusu ve sıcak servis edilmesiyle dünya genelindeki kullanıcıların beğenisini kazandı.

DÜNYANIN EN İYİ 10 TATLISI

TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 10 tatlısı şu şekilde sıralandı: