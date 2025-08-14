Tatil için gittikleri şehirde taksici kabusu yaşattı! Otel odasına gidip...

Samantha Johnson ve Saorla van Heerden, isimli iki genç kız tatile gittikleri Portekiz'in Albufeira kentinde taksiciyle yaşadıkları olay nedeniyle şoka girdi. Dışarıya çıktıktan sonra otele dönmek isteyen genç kızlar, tuttukları taksi ile yeniden otele döndükten sonra kabusu yaşadı.

OTELE GİRİP TACİZ ETTİ

Otele bir şekilde girmeyi başaran taksici, genç kızları takip ettikten sonra cinsel tacizde bulundu.

Kızları öpmeye çalışan ve elle tacizde bulunan taksici, kızların tepki göstermesinin ardından kaçtı. Genç kızlar daha sonrasında ise taksiciden şikayetçi oldu.