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  4. Tatil öncesi alışverişe çıktı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın tektaşı dikkat çekti! Değeri ise...

Tatil öncesi alışverişe çıktı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın tektaşı dikkat çekti! Değeri ise...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 10:08
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Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı son dönemde hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Uzun zamandır evlenecekleri söylenen çiftten Altunkaya tatil öncesi alışverişte görüntülendi. Ünlü ismin tektaşı dikkatlerden kaçmadı.

MYNET- Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya uzun zamandır gözlerden uzak mutlu bir birliktelik yaşıyor. Yaklaşık olarak üç yıldır birlikte olduğu bilinen ünlü çift için zaman zaman evlenecekleri yönünde iddialar gündeme geliyor.

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ACUN ÇAĞLA

Geçtiğimiz günlerde bir AKM'de görüntülenen Çağla Altunkaya, ufak bir Avrupa seyahatine çıkacaklarını ve eksiklerini almaya geldiğini dile getirdi.

çağla

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Neşeli haliyle dikkat çeken Çağla Altunkaya'nın tektaşı da gözlerden kaçmadı. Bu yaz nikah masasına oturulacağı konuşulan Altunkaya'nın yüzüğünün değerinin de tam tamına 5 milyon TL olduğu iddia edildi.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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