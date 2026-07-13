Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı

İçerik devam ediyor

Mardin'de yaşayan ve "tahta bacak" gösterileriyle tanınan Refik Ceviz (22), UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nda tahta bacaklarla yürüyerek dikkat çekti.

Diyarbakır'da Refik Ceviz (22), tehlikeye aldırış etmeden kullandığı tahta bacaklarla 3 metreyi aşan boyuyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nda yürüdü.

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı 1

O anlar dronla görüntülenirken, Ceviz, "Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak, bunu farkındalık için yaptım" dedi.

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı 2

DİYARBAKIR SURLARINI TAHTA BACAKLAR İLE YÜRÜDÜ!

Mardin'de yaşayan ve 'tahta bacak' olarak tanınan Refik Ceviz, Diyarbakır’a gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 5,8 kilometre uzunluğundaki, yer yer 12 metre yüksekliğe ulaşan Diyarbakır Surları üzerinde tahta bacaklar ile yürüdü.

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı 3

Tahta bacaklar sayesinde 3 metreyi geçen boyu ile yürüyen Ceviz, can güvenliği açısından risk taşıyan ve çıkılması yasak olan surlara yalnızca farkındalık oluşturmak amacıyla çıktığını söyledi.

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı 4

Refik Ceviz'in yaptığı yürüyüş, dronla görüntülendi.

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı 5

"KİMSE BUNU DENEMESİN"

Tahta bacaklarla gösteriler yapmaya 6 yıl önce başladığını belirten Ceviz, "Diyarbakır Surları'nın yüksekliği 12 metre, benim boyum da 3 metreyi aşıyor. Toplam 15 metre yükseklikten manzaralara bakıyorum. Bunu denemeye başladığımda ilk zamanlarda düşüyordum. Aslında tehlikeli bir iş. Tüm işlerde olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama ben şu an alıştım. Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak, bunu farkındalık için yaptım. Kimse bunu denemesin. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda profesyonelim ve eğitim de veriyorum. Tahta bacaklarım 1,5 metre, bense 1 metre 90 santimetreyim" dedi.

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı 6

3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! Görenler inanamadı 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"
Dünya peşinde: Eski alınıyor, güneşte değerleri artıyor!Dünya peşinde: Eski alınıyor, güneşte değerleri artıyor!

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır sur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.