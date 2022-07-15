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Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

15.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı gişe ulaştırma

Yalova Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:38
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:25
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

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