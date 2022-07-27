Tatilde aşka gelen Deniz Baysal eşini öpücüklere boğdu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, 3 yıl önce Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturdu.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Habertürk'te yer alan habere göre, siyah bikini tercih eden 31 yaşındaki güzel oyuncu Deniz Baysal, fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Denize girmeden önce plajda görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı.

İskelede duran ikili, birbirini öpücüklere boğarak aşk tazeledi. Birlikte denize giren çift, biraz yüzdükten sonra localarına geçerek güneşlendi.



