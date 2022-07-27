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Tatilde aşka gelen Deniz Baysal eşini öpücüklere boğdu

27.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile tatilde aşka geldi. Çeşme'de tatil yapan çift, plajda öpüşürken objektiflere takıldı.

Tatilde aşka gelen Deniz Baysal eşini öpücüklere boğdu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, 3 yıl önce Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile nikah masasına oturdu.

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Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

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ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Habertürk'te yer alan habere göre, siyah bikini tercih eden 31 yaşındaki güzel oyuncu Deniz Baysal, fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Denize girmeden önce plajda görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı.

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İskelede duran ikili, birbirini öpücüklere boğarak aşk tazeledi. Birlikte denize giren çift, biraz yüzdükten sonra localarına geçerek güneşlendi.

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deniz baysal
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