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Tatilde olan İrem Derici, hastanelik oldu

19.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Çeşme’de tatilde olan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

Tatilde olan İrem Derici, hastanelik oldu

Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şöyle dedi: "Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı."

Ekran Alıntısı

İREM DERİCİ’YE SERUM VERİLDİ

İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti. Arkadaşı Murat Balcı, Derici'nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

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İrem Derici Instagram
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