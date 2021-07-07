MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tatilde olanlar oldu! Mucize Doktor'un yıldızları Hazal Türesan ve Sinem Ünsal laf sokma yarışına girdi

Tatilde olanlar oldu! Mucize Doktor'un yıldızları Hazal Türesan ve Sinem Ünsal laf sokma yarışına girdi

07.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa bir süre önce biten "Mucize Doktor" dizisinin yıldızları hala birbirinden ayrılamıyor. Ama birlikte tatile çıkan Sinem Ünsal ve Hazal Türesan arasında da sular durulmuyor.

Tatilde olanlar oldu! Mucize Doktor'un yıldızları Hazal Türesan ve Sinem Ünsal laf sokma yarışına girdi

Sevilen dizi "Mucize Doktor", özellikle ilk sezonuyla eşine az rastlanır bir başarı elde etti. "The Good Doctor" uyarlaması olan dizi, otizmli bir doktor olan Ali Vefa'nın kendisini mesleğinde kabul ettirme mücadelesini anlatıyordu. Daha ilk bölümüyle olay yaratan ve uzun süredir görülmeyen bir izlenme oranı elde eden dizi, aynı başarıyı ikinci sezonda gösteremedi. Kadroya yeni takviyeler yapılsa da, hem hikayenin akışındaki değişiklikler hem de pandemide hastane dizilerinin pek rağbet görmemesi nedeniyle dizi sona erdi. Ne olursa olsun, dizi başta Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna olmak üzere pek çok oyuncuya yeni fırsatlar yarattı. Üstelik, sette çok iyi arkadaş olan oyuncular, dizi bitse de birbirinden ayrılamadı. "Mucize Doktor"un güzelleri Sinem Ünsal ve Hazal Türesan, aralarındaki güçlü dostluk bağı sayesinde bir dergiye bile kapak oldu. İki dost, dizi bittiğinden beri birlikte tatil yapmaya devam ediyor.

"Acımasız olmadığımdan..."

Sinem Ünsal kimdir

Sinem Ünsal, eğlenceli sosyal medya paylaşımları ve arkadaşlarıyla ilgili paylaştığı komik videolarla da meşhur. Yakın arkadaşı Hazal Türesan da bu durumdan en çok muzdarip olan isimlerden biri. Ama son paylaşımına göre artık o da arkadaşının izinden gitmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Sinem Ünsal Hazal Türesan

Birlikte yemek yemeye gittikleri anları paylaşan Hazal Türesan, "Arkadaşım kadar acımasız olmadığımdan waffle'a nasıl yumulduğunu sizlerle paylaşmıyorum. Ama waffle'a giderkenki heyecanını paylaşabilirim. Çünkü iyi bir insanım." diyerek Sinem Ünsal'a laf soktu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter oldukSertab Erener'den tartışma yaratan çıkış: Artık doğurmamamız gerekiyor! Fareden beter olduk
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinden müjdeli haberEmre Karayel ve Gizem Demirci çiftinden müjdeli haber
Anahtar Kelimeler:
Hazal Türesan Sinem Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Pansiyonda cinsel saldırı! Anlattıkları dehşete düşürdü

Pansiyonda cinsel saldırı! Anlattıkları dehşete düşürdü

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

Melisa Döngel babası tarafından istismar edildi iddiası! Detaylar korkunç

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.