Tatilde olanlar oldu! Mucize Doktor'un yıldızları Hazal Türesan ve Sinem Ünsal laf sokma yarışına girdi

Sevilen dizi "Mucize Doktor", özellikle ilk sezonuyla eşine az rastlanır bir başarı elde etti. "The Good Doctor" uyarlaması olan dizi, otizmli bir doktor olan Ali Vefa'nın kendisini mesleğinde kabul ettirme mücadelesini anlatıyordu. Daha ilk bölümüyle olay yaratan ve uzun süredir görülmeyen bir izlenme oranı elde eden dizi, aynı başarıyı ikinci sezonda gösteremedi. Kadroya yeni takviyeler yapılsa da, hem hikayenin akışındaki değişiklikler hem de pandemide hastane dizilerinin pek rağbet görmemesi nedeniyle dizi sona erdi. Ne olursa olsun, dizi başta Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna olmak üzere pek çok oyuncuya yeni fırsatlar yarattı. Üstelik, sette çok iyi arkadaş olan oyuncular, dizi bitse de birbirinden ayrılamadı. "Mucize Doktor"un güzelleri Sinem Ünsal ve Hazal Türesan, aralarındaki güçlü dostluk bağı sayesinde bir dergiye bile kapak oldu. İki dost, dizi bittiğinden beri birlikte tatil yapmaya devam ediyor.

"Acımasız olmadığımdan..."

Sinem Ünsal, eğlenceli sosyal medya paylaşımları ve arkadaşlarıyla ilgili paylaştığı komik videolarla da meşhur. Yakın arkadaşı Hazal Türesan da bu durumdan en çok muzdarip olan isimlerden biri. Ama son paylaşımına göre artık o da arkadaşının izinden gitmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Birlikte yemek yemeye gittikleri anları paylaşan Hazal Türesan, "Arkadaşım kadar acımasız olmadığımdan waffle'a nasıl yumulduğunu sizlerle paylaşmıyorum. Ama waffle'a giderkenki heyecanını paylaşabilirim. Çünkü iyi bir insanım." diyerek Sinem Ünsal'a laf soktu.



