Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!'' diyen yabancının planları dehşete düşürdü

36 yaşındaki James Campbell ve 37 yaşındaki eşi Brittany, kısa bir tatil dönüşü Honolulu'daki evlerinde garip bir adam buldular. Ezequiel Zayas isimli bu genç adamın evin artık onlara ait olmadığını söylemeleri üzerine şoke olan çift zor da olsa evlerine girmeyi başardılar ancak keşfettikleri şeyler şoke ediciydi.

KAOS YARATMIŞTI

23 yaşındaki Zayas, kaldığı süre boyunca evlerinde korkunç bir kaos yaratmıştı. James'in kıyafetlerini kullanmış, müzik aletlerini etrafa dağıtmış, tencereleri ve tavaları üst üste yığmıştı. Aynı zamanda James'in eski bir bilgisayarını kullanan Zayas, çıplak bir videosunu kaydetmiş ve ürkütücü bir günlük tutmuştu.

KORKUNÇ PLANLARI VARDI

Günlükte çiftin sağlık bilgilerine dair ilginç detaylar ve Zayas'ın çiftin nasıl mükemmel insanlara dönüştüreceğine dair planları yazılıydı. Genç adam, "cinsel yeniden yapılanma" ve "el nakli" gibi ameliyatlar da dahil olmak üzere korkunç planlar kaleme almıştı. Ayrıca bilgisayarın yanında birçok bıçak diziliydi.

SERBEST KALMIŞTI

Zayas'ın Campbell'lerin iki katlı evine nasıl girdiği veya orada ne kadar süre saklandığı hala belli değil. Ezequiel Zayas şimdi, birinci ve ikinci dereceden hırsızlık ve cinayetle suçlanıyor. Tutuklanmasının ardından hırsızlıkla suçlanarak serbest bırakılan Zayas, kısa bir süre sonra, bu kez bir Budist tapınağını tahrip ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı.

CİNAYET İŞLEDİ

2020'de, bu suçtan dolayı bir ıslah tesisindeyken Zayas'ın 62 yaşındaki bir mahkûm olan Vance J. Grace'i öldürdüğü iddia edildi. 2020 sonbaharında birinci ve ikinci derece cinayetle suçlandı ve suçsuz olduğunu iddia etti. Mahkeme kayıtlarına göre şu anda Hawaii Devlet Hastanesinde yargılanmayı bekliyor.

Campbell'lar ise hala garip, üzücü olayı atlatmaya çalışıyorlar ve o zamandan beri Honolulu evlerinden ve Hawaii'den taşındılar.



