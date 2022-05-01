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Banyo duvarının arkasında bulduğu şeye inanamadı! Rüya olacak derken kabus oldu

01.05.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ohio eyaletinden Bob Kitts, müteahhit olarak banyosunu yenilemek için gittiği evde banyo duvarının arkasına gizlenmiş 150.000 sterlini buldu. İkramiyeyi vurduğunu düşünmüştü ama hikaye sonunda kabusa döndü.

Banyo duvarının arkasında bulduğu şeye inanamadı! Rüya olacak derken kabus oldu

Bob Kitts, Cleveland , Erie Gölü yakınlarındaki eski bir evin banyosunu yenilerken, ecza dolabının altında bir tel ile asılı iki yeşil kilitli kutu buldu. İçinde P. Dunne Haber Ajansı'nın iade adresinin bulunduğu zarflar buldu. Zarfların 124.000 sterlin içerdiği ve bir karton kutunun içinde 26.000 sterlin daha olduğu ortaya çıktı.

Ancak 1920'lerin sonunda yazılmış bu faturaların keşfi, kendisi ve ev sahibi Amanda Reece parayı nasıl paylaşacaklarına karar veremeyince Kitts için bir kabusa dönüştü. Reece, Kitts’e paranın %10’unu vermeyi teklif etti ancak Kitts bunu kabuş etmedi ve %40’ını istedi.

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TEHDİT EDİLDİ

Dunne ailesinin de dava açması ve 21 mirasçının para üzerindeki haklarını talep etmesi üzerine işler çığırından çıktı. Reece paranın bir kısmını harcadığını ve bazı faturaları sattığını söyledi. Ayrıca evinden 47.000 sterlin çalındığını iddia etti. Kitts bunun bir suçlama olduğunu belirtince işler çığırından çıktı ve Reece, Kitts’ e tehdit mesajları bile gönderir oldu.

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PARA BÖLÜŞTÜRÜLDÜ

PARAA

Sonunda Amanda Reece talebini 20.000 sterline düşürdü ve mahkeme paranın %13,7’sini Kitts’e, geri kalanını ise Dunne ailesinin 21 varisine verdi. Cuyahoga İlçesi veraset sulh hakimi Charles Brown, zarflardaki nakit paranın varislere ait olduğunu ve üzerinde Dunne'nin adının yazılı olduğunu söyledi. Karton kutudaki para ise ev sahibi olarak Reece'e ait olması gerektiğini söyledi - ama parayı bulan kişi Kitts olduğu için Reece talebini düşürdü.

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'AÇGÖZLÜLÜK DAVASI'

Dunne ailesinin avukatı olayı bir açgözlülük davası olarak adlandırdı. Şayet mantıklı bir şekilde parayı bölüşebilselerdi mirasçıların haberi bile olmazdı diyen avukat, ikisinin de mantıklı olamadıkları için kaybettiklerini söyledi.

Kitts, o dönem açgözlülükle suçlandığı için birçok iş kaybettiğini belirtti. Kötü bir adam olmadığını söyleyen müteahhit, olayın eşsiz ve nefes kesici bir tecrübe olduğunu ancak tüm bu kargaşanın hiç yaşanmamış olmasını dileyeceğini söyledi.


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