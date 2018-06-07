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Tatile Az Kaldı, Acil Kilo Vermem Lazım Kürü: Detoks Zayıflama Toniği

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 07.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Tatile sayılı günler kaldıysa ve hala kilolar duruyorsa hiç endişe etmeyin! Hızla kilo vermenizi sağlayacak sağlıklı bir tarifle karşınızdayız...

Tatile Az Kaldı, Acil Kilo Vermem Lazım Kürü: Detoks Zayıflama Toniği

Yaz geldi, tatil yaklaştı. Hala fazla kilolarınız var ve hızlı ve sağlıklı bir şekilde nasıl kilo veririm diye düşünüyorsanız hiç endişe etmeyin. Antioksidan kaynağı, metabolizma hızlandırıcı ve açlık hissini minimuma indirien bu sağlıklı çayı günde 2 fincan içerek diyetinizden daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

Çay ile birlikte günde 2-2,5 litre su içmeyi unutmayın.

Dikkat: Karaciğer hastalığı olan veya düzenli ilaç kullananlar doktoruna danışmadan bu küre başlamamalıdır.

Malzemeler:

½ tatlı kaşığı zerdeçal tozu
2 su bardağı sıcak su
1 adet limon suyu
1 tatlı kaşığı bal
Bir tutam tarçın

Yapılışı:

Bir demliğe zerdeçal tozunu koyun ve üzerine sıcak suyu ekleyin.
Limon suyunu, balı ve tarçını da koyup zerdeçalın dibe çökmemesi için iyice karıştırın.
5 dakika demledikten sonra tüketmeye başlayabilirsiniz.

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