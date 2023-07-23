Tatile çıkan Bergüzar Korel doğum kilolarından kurtuldu! Fit hali dikkat çekti

'Binbir Gece' dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti yurt dışıan yerleşmişti.

Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurmuştu.

Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel pozlarıyla dikkat çekti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Bergüzar Korel'in bikinili pozu takipçilerin beğenisini topladı.

Korel son doğumundan sonra yürüyüşlerini ve sporunu aksatmıyordu.





