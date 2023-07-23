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  4. Tatile çıkan Bergüzar Korel doğum kilolarından kurtuldu! Fit hali dikkat çekti

Tatile çıkan Bergüzar Korel doğum kilolarından kurtuldu! Fit hali dikkat çekti

23.07.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde açan oyuncu Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu son doğumundan sonra kendini spora vermişti. Tatil pozlarını paylaşan Korel'in fit görüntüsü dikkat çekti.

'Binbir Gece' dizisinde başlayan rol arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti yurt dışıan yerleşmişti.

Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak tatil sezonunu nihayet açtıklarını paylaşımı ile duyurmuştu.

Yeni projeleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Bergüzar Korel pozlarıyla dikkat çekti.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Bergüzar Korel'in bikinili pozu takipçilerin beğenisini topladı.

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Korel son doğumundan sonra yürüyüşlerini ve sporunu aksatmıyordu.

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Bergüzar Korel Oyuncu

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