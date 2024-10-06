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Tatile gittiği ülkeye kadar takip etti! Elif Buse Doğan 'sapığım var' diyerek paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 08:34
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Türkiye'de artarak devam eden kadın cinayetleri gündemdeyken şarkıcı Elif Buse Doğan da yaşadıklarını paylaştı. Şarkıcı sapığı olduğunu söyleyerek "Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı?" dedi.

Tatile gittiği ülkeye kadar takip etti! Elif Buse Doğan 'sapığım var' diyerek paylaştı

Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesi sonrası kadınlar güvende olmadıklarını daha yüksek sesle söylüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayımlanan raporunda, sadece eylül ayında Türkiye'de bir ayda 34 kadın öldürüldü, 20 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

Son bir haftada yaşanan kadına şiddet, taciz ve cinayetlerin ardından kadınlar sessiz kalmıyor. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan kadınlardan biri de şarkıcı Elif Buse Doğan oldu.

Elif Buse Doğan bir sapığının olduğunu açıklayarak yaşadığı korkuyu ve tedirginliği anlattı.

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Şarkıcı paylaşımında "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var ve mahkemeye taşıdık konuyu bu olaydan sonra… Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" dedi.

Elif Buse Doğan'a paylaşımı sonrası pek çok kadından destek ve dayanışma mesajı geldi.

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HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VAR

Elif Buse Doğan'ın kendisini sürekli takip ederek tehditler savurduğunu ileri sürdüğü takıntılı hayranı Murat T. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde "ısrarlı takip" suçundan yargılanıyordu. Murat T. hakkında 2 yıl hapis cezası isteniyor.

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Mahkeme, Murat T.'nin Elif Buse Doğan'ı 2 ay süreyle hiçbir şekilde rahatsız etmemesi yönünde karar verdi. Ayrıca bu karara uymaması halinde Murat T.'nin 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
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