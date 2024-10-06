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Farah Zeynep Abdullah'ın Altın Portakal'da ödül konuşması olay oldu! "Pes etmeyen kadınlar için..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 07:22
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Altın Portakal'da ödül alan Farah Zeynep Abdullah gündemde. Başarılı oyuncu ödül konuşmasında "Ödülümü, erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu bu düzende konuşmaktan korkmayan, pes etmeyen kadınlar için alıyorum" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın Altın Portakal'da ödül konuşması olay oldu! "Pes etmeyen kadınlar için..."

Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreniyle kapılarını açtı. Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Işıl Yücesoy'dan alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah konuşmasıyla sosyal medyayı salladı.

Kadın cinayetleri gündemdeyken sektörde yaşanan erkekçiliği es geçmeyen Farah Zeynep Abdullah X'te en çok konuşulan isim oldu. Bu konuda sessiz kalmaması takdir karşılanan Farah Zeynep şunları söyledi:

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"Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Farah Zeynep Abdullah'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Kimi Farah Zeynep Abdullah'ı takdir ederken kimi ise bu konuşmayı 'şov' olarak değerlendirdi.

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Farah Zeynep Abdullah
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