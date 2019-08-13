YEMEK

Tatlı kavun seçmenin 5 yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 13.08.2019 04:53 | Son Güncelleme

Yaz bitmeden baldan tatlı kavun yemek için bu püf noktalarına dikkat.

Tatlı kavun seçmenin 5 yolu

Kelek kavun yerine kim istemez şöyle tadı yerinde, şekeri bol, sulu bir kavun yemeyi... Güzel bir yemeğin ardından tatlı bir kavun tüketmek için bu bilgilere ihtiyacınız var;

KAVUNUN CİNSİ ÖNEMLİ

Sıklıkla tükettiğimiz kavunlar arasında; Galia, Kırkağaç ve Hasanbey kavunu vardır. Yazın ilk kavunları Galia tipidir. Kırkağaç kavunu yazın ortalarında tezgahlara çıkar. Hasanbey kavunu ise yazın sonlarına doğru piyasaya çıkar ve bizlere kapanışı yaptırır. Galia; sulu, sarı ve yuvarlaktır. Son derece tatlı bir kavundur. Kırkağaç kavununun şeker oranı Galia kavununa göre düşüktür fakat tadı gayet yerindedir. Hasanbey kavunu ise yoğun bir kokuya sahiptir. Tatlı ve suludur. Kesilmediği sürece uzun süre saklanabilir.

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KABUKLARI DİKKAT

Kavunu ellediğinizde kabuklarının sert olduğunu görürseniz onu hızlı bir şekilde yerine bırakın, çünkü sert kabuk kavunun olgunlaşmadığına işaret eder. Ancak kavunun dış yüzeyi ve kabukları da aşırı yumuşak olmamalı. Yumuşak dış yüzeye sahip kabukların içi geçmiş olma ihtimali yüksektir. Orta sertlikte kavun yüzeyi idealdir.

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DIŞ YÜZEYİNDEKİ OLUKLARI KONTROL EDİN

Kabukta bulunan olukların sayısı ne kadar fazlaysa o kadar lezzetli olacaktır. Ayrıca çizgilerin düzgünlüğüne de dikkat etmeniz gerekir.

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KOKLAYIN

Kavunu koklamak gerçekten de işe yarayan bir yöntemdir. Dibini kokladığınızda burnunuza hoş bir koku geliyorsa, o kavun tatlıdır.

Kavunun sapından tutun ve kaldırın. Eğer sap kısmı kopuyorsa o kavunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz, çünkü bu durum olgunlaştığının göstergesidir.

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kavun Hasanbey kavunu

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