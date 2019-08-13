Tatlı kavun seçmenin 5 yolu

Kelek kavun yerine kim istemez şöyle tadı yerinde, şekeri bol, sulu bir kavun yemeyi... Güzel bir yemeğin ardından tatlı bir kavun tüketmek için bu bilgilere ihtiyacınız var;

KAVUNUN CİNSİ ÖNEMLİ

Sıklıkla tükettiğimiz kavunlar arasında; Galia, Kırkağaç ve Hasanbey kavunu vardır. Yazın ilk kavunları Galia tipidir. Kırkağaç kavunu yazın ortalarında tezgahlara çıkar. Hasanbey kavunu ise yazın sonlarına doğru piyasaya çıkar ve bizlere kapanışı yaptırır. Galia; sulu, sarı ve yuvarlaktır. Son derece tatlı bir kavundur. Kırkağaç kavununun şeker oranı Galia kavununa göre düşüktür fakat tadı gayet yerindedir. Hasanbey kavunu ise yoğun bir kokuya sahiptir. Tatlı ve suludur. Kesilmediği sürece uzun süre saklanabilir.

KABUKLARI DİKKAT

Kavunu ellediğinizde kabuklarının sert olduğunu görürseniz onu hızlı bir şekilde yerine bırakın, çünkü sert kabuk kavunun olgunlaşmadığına işaret eder. Ancak kavunun dış yüzeyi ve kabukları da aşırı yumuşak olmamalı. Yumuşak dış yüzeye sahip kabukların içi geçmiş olma ihtimali yüksektir. Orta sertlikte kavun yüzeyi idealdir.