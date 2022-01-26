Tatlı krizlerine son! İşte birbirinden lezzetli ve hafif, 3 farklı kaymaklı tatlı tarifi

Kaymak sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Türk mutfağında pek çok tatlının yanında da servis edilen kaymağın girdiği her tarife ayrı bir lezzet kattığını birçok kişi kabul ediyor. Gelin, 3 farklı kaymaklı tatlı tarifine bir göz atalım.
MALZEMELER
300 gram tereyağı
750 gram kaymak
1 kilo çiğ tel kadayıf
ŞERBETİ İÇİN
3 su bardağı su
1 kilo şeker
HAZIRLANIŞI
Derin bir tencereye şekeri ve suyu alın.
Kaynamaya başladığında içine limon suyunu da ilave edip 5 dakika daha kaynatın.
Tel kadayıfın yarısını künefe sahanlarının içine yayın.
Üzerlerine tereyağını dökün.
Kaymak ve Antep fıstığını da ekleyin.
Kalan tel kadayıfı ve tereyağını ayrı bir kapta iyice karıştırın, künefe sahanlarına paylaştırın.
Sahanları teker teker ocakta çevirerek kısık ateşte pişirin.
Künefenin bir tarafı kızardığında diğer tarafını çevirin ve kızarana kadar pişirmeye devam edin.
Künefeler henüz sıcakken şerbetini üzerlerine dökün.
MALZEMELER
200 gram Antep fıstığı
400 gram kaymak
250 gram kayısı marmeladı
HAZIRLANIŞI
Bir borcamın içine kaymağın yarısını yayın.
Üzerine kayısı marmeladını ve Antep fıstığını da ilave edin.
Kalan kaymağı üzerine ekleyin.
4 yumurtanın beyazını bir çimdik tuzla köpük köpük olana kadar çırpın ve kaymağın üzerini kaplayın.
MALZEMELER
1 su bardağı şeker
2 adet karanfil
4 adet kırmızı elma
1 su bardağı su
100 gram kaymak
HAZIRLANIŞI
Elmaların kabuklarını soyun, çekirdeklerinin olduğu kısımları da bir bıçak yardımıyla oyun.
Elmaları bir tencereye yerleştirin.
Oyduğunuz kısımların üste gelmesine özen gösterin.
Tencereye vişne suyunu, şekeri ve suyu ekleyin.
Malzemelerin elmalarla iyice bütünleşmesi için tencereyi 1 gün buzdolabında bekletin.
Ertesi gün, tencereyi ocağa alın ve yaklaşık yarım saat kaynatın.
Piştikten sonra elmaların şerbetini süzerek tabaklara alın.
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