Tatlı krizlerine son! İşte birbirinden lezzetli ve hafif, 3 farklı kaymaklı tatlı tarifi

Kaymak sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Türk mutfağında pek çok tatlının yanında da servis edilen kaymağın girdiği her tarife ayrı bir lezzet kattığını birçok kişi kabul ediyor. Gelin, 3 farklı kaymaklı tatlı tarifine bir göz atalım.

KAYMAKLI KÜNEFE TARİFİ

MALZEMELER

300 gram tereyağı

750 gram kaymak

1 kilo çiğ tel kadayıf

150 gram çekilmiş Antep fıstığı

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı su

1 kilo şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Derin bir tencereye şekeri ve suyu alın.

Kaynamaya başladığında içine limon suyunu da ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Tel kadayıfın yarısını künefe sahanlarının içine yayın.

Üzerlerine tereyağını dökün.

Kaymak ve Antep fıstığını da ekleyin.

Kalan tel kadayıfı ve tereyağını ayrı bir kapta iyice karıştırın, künefe sahanlarına paylaştırın.

Sahanları teker teker ocakta çevirerek kısık ateşte pişirin.

Künefenin bir tarafı kızardığında diğer tarafını çevirin ve kızarana kadar pişirmeye devam edin.

Künefeler henüz sıcakken şerbetini üzerlerine dökün.

5 dakika kadar tatlıların şerbeti çekmesini bekleyip servis edin.

KAYMAKLI KAYISI TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

200 gram Antep fıstığı

400 gram kaymak

250 gram kayısı marmeladı

4 yumurtanın beyazı

HAZIRLANIŞI

Bir borcamın içine kaymağın yarısını yayın.

Üzerine kayısı marmeladını ve Antep fıstığını da ilave edin.

Kalan kaymağı üzerine ekleyin.

4 yumurtanın beyazını bir çimdik tuzla köpük köpük olana kadar çırpın ve kaymağın üzerini kaplayın.

Tatlınızı soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

KAYMAKLI ELMA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı şeker

2 adet karanfil

4 adet kırmızı elma

1 su bardağı su

100 gram kaymak

1 su bardağı vişne suyu

HAZIRLANIŞI

Elmaların kabuklarını soyun, çekirdeklerinin olduğu kısımları da bir bıçak yardımıyla oyun.

Elmaları bir tencereye yerleştirin.

Oyduğunuz kısımların üste gelmesine özen gösterin.

Tencereye vişne suyunu, şekeri ve suyu ekleyin.

Malzemelerin elmalarla iyice bütünleşmesi için tencereyi 1 gün buzdolabında bekletin.

Ertesi gün, tencereyi ocağa alın ve yaklaşık yarım saat kaynatın.

Piştikten sonra elmaların şerbetini süzerek tabaklara alın.

Oyukların olduğu kısımları kaymak ile doldurun.



