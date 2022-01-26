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Tatlı krizlerine son! İşte birbirinden lezzetli ve hafif, 3 farklı kaymaklı tatlı tarifi

26.01.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymak, kendine has lezzetiyle sofralarda önemli bir yere sahip. Tek başına sabah kahvaltılarınızı şenlendirdiği gibi birçok tatlı tarifini daha özel bir hale getiriyor. Kaymaklı tatlıların biraz ağır olduğunu düşünenler veya hazırlaması zor olduğu için pek tercih etmeyenler, sizler için daha hafif ve oldukça pratik 3 farklı tarif hazırladık.

Tatlı krizlerine son! İşte birbirinden lezzetli ve hafif, 3 farklı kaymaklı tatlı tarifi

Kaymak sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Türk mutfağında pek çok tatlının yanında da servis edilen kaymağın girdiği her tarife ayrı bir lezzet kattığını birçok kişi kabul ediyor. Gelin, 3 farklı kaymaklı tatlı tarifine bir göz atalım.

KAYMAKLI KÜNEFE TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gram tereyağı

  • 750 gram kaymak

  • 1 kilo çiğ tel kadayıf

  • 150 gram çekilmiş Antep fıstığı

ŞERBETİ İÇİN

  • 3 su bardağı su

  • 1 kilo şeker

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir tencereye şekeri ve suyu alın.

  • Kaynamaya başladığında içine limon suyunu da ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

  • Tel kadayıfın yarısını künefe sahanlarının içine yayın.

  • Üzerlerine tereyağını dökün.

  • Kaymak ve Antep fıstığını da ekleyin.

  • Kalan tel kadayıfı ve tereyağını ayrı bir kapta iyice karıştırın, künefe sahanlarına paylaştırın.

  • Sahanları teker teker ocakta çevirerek kısık ateşte pişirin.

  • Künefenin bir tarafı kızardığında diğer tarafını çevirin ve kızarana kadar pişirmeye devam edin.

  • Künefeler henüz sıcakken şerbetini üzerlerine dökün.

  • 5 dakika kadar tatlıların şerbeti çekmesini bekleyip servis edin.

KAYMAKLI KAYISI TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram Antep fıstığı

  • 400 gram kaymak

  • 250 gram kayısı marmeladı

  • 4 yumurtanın beyazı

HAZIRLANIŞI

  • Bir borcamın içine kaymağın yarısını yayın.

  • Üzerine kayısı marmeladını ve Antep fıstığını da ilave edin.

  • Kalan kaymağı üzerine ekleyin.

  • 4 yumurtanın beyazını bir çimdik tuzla köpük köpük olana kadar çırpın ve kaymağın üzerini kaplayın.

  • Tatlınızı soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

KAYMAKLI ELMA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı şeker

  • 2 adet karanfil

  • 4 adet kırmızı elma

  • 1 su bardağı su

  • 100 gram kaymak

  • 1 su bardağı vişne suyu

HAZIRLANIŞI

  • Elmaların kabuklarını soyun, çekirdeklerinin olduğu kısımları da bir bıçak yardımıyla oyun.

  • Elmaları bir tencereye yerleştirin.

  • Oyduğunuz kısımların üste gelmesine özen gösterin.

  • Tencereye vişne suyunu, şekeri ve suyu ekleyin.

  • Malzemelerin elmalarla iyice bütünleşmesi için tencereyi 1 gün buzdolabında bekletin.

  • Ertesi gün, tencereyi ocağa alın ve yaklaşık yarım saat kaynatın.

  • Piştikten sonra elmaların şerbetini süzerek tabaklara alın.

  • Oyukların olduğu kısımları kaymak ile doldurun.


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