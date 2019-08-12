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Tatlı yedikten sonra muhakkak bunu yapın

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 12.08.2019 04:46 | Son Güncelleme

Bayramın olmazsa olmazlarından biri de lezzetiyle damak çatlatan tatlılar. İkram edilen bayram tatlıları sonrası herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için bu ipucuna ihtiyacınız olacak. Tabii porsiyon kontrolünü de es geçmemek lazım.

Tatlı yedikten sonra muhakkak bunu yapın

Baklava, künefe, katmer ya da tulumba tatlısı... Adı değişse de lezzetleri baki kalan tatlıları günün her saatinde tüketebiliriz. Özellikle bayramlarda daha sık tüketilen tatlıları yedikten sonra hazımsızlık sorunu yaşamamak için yapmanız gereken ufak bir şey var; su içmek! Peki hangi tatlıyla ne kadar su içmek gerekir?

Bir yetişkin için ortalama su içme hesabı genelde yaklaşık 2 litredir. Bu hesaba göre eğer günde;

baklava

İKİ DİLİM BAKLAVA İÇİN EN AZ YARIM LİTRE SU

2 dilim baklavanın kalorisi 500 kcal.

kemalpaşa

İKİ ADET KEMALPAŞA TATLISI İÇİN BİR BÜYÜK BARDAK SU

Kalorisi 220 kcal.

BİR PORSİYON EKMEK KADAYIFI İÇİN 2 BARDAK SU

Kalorisi 450 kcal

tulumba

BİR ADET TULUMBA TATLISI İÇİN 1 BARDAK SU

Kalorisi 130 kcal

revani

BİR PORSİYON REVANİ İÇİN 1,5 SU BARDAĞI SU

Kalorisi 350 kcal

şekerpare

BİR ADET ŞEKERPARE İÇİN BİR BARDAK SU

Kalorisi 250 kcal

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Anahtar Kelimeler:
Tatlı sağlık

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