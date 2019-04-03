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Tatlılıkları ile başınızı döndürme garantili 19 görsel!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Her şeyin küçüğü çok sevilir diye boşuna dememişler. Bu görsellerdeki yavru hayvanlar sevimlilikleriyle adeta başınızı döndürecek. Hemen gidip bir tane almak isteyeceğiniz 19 sevimli yavruyu sizin için bir araya getirdik.

Tatlılıkları ile başınızı döndürme garantili 19 görsel!

Bu yavru hayvanları elinize alıp saatlerce mıncıklamak isteyeceksiniz! Kalbinizi kıpır kıpır ettirecek, yüzünüze büyük bir tebessüm yerleştirecek bu 19 sevimli görseli sizin için derledik...

İşte tatlılığı ile sizi büyüleyecek 19 görsel...

1. NE OLACAK BU MAMA FİYARLARI!

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2. GELECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM...

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3. ÇEKİRDEK ÇİTLEYELİM Mİ TATLI KIZ?

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4. NE DEMEK SÜT BİTTİ!

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5. BİR YERLERDE HAVUÇ YİYORLAR HİSSEDİYORUM...

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6. BİRAZ DAHA CİPS LÜTFEN...

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7. KENDİME GÖRE BİR YER BULDUM

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8. ZİRVEDEKİLER DAİMA YALNIZDIR...

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9. BURNUM BİRAZ BÜYÜK MÜ ÇIKTI NE!

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10. HİÇ BİR ZAMAN TARZIMDAN ÖDÜN VERMEM

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11. GÖZLER KALBİN AYNASIDIR

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12. BİRAZ DAHA İÇECEK ALABİLİR MİYİM?

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13. SELFİE ÇEKMEK BİZİM İŞİMİZ!

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14. Şşşh... GÜZELLİK UYUYOR!

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15. Eee... ANLAT SONRA NE OLMUŞ?

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16. ÇOK TATLISIN GÜZELİM, GEL BİR ÇAY İÇELİM!

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17. EL ÜSTÜNDE TUTULUYORUM

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18. KEŞKE BİR SOLUCAN OLSA!

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19. DAYIMGİLLERE SELAM!

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Ve tarih belli oldu! Başlıyor...Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Bu görselleri sadece kalın bacaklılar anlayacak!Bu görselleri sadece kalın bacaklılar anlayacak!
Her şey beğeni değildir! Rezil eden fotoğraflarHer şey beğeni değildir! Rezil eden fotoğraflar
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