YEMEK

Tatması cesaret istiyor! Yiyen ise vazgeçemiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 05.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Sivas’ın lezzetlerinden mumbar dolması, yapımı ve görüntüsü ile yüz ekşitse de tadanlar için vazgeçilmez oluyor.

Sivas’ın yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan mumbar dolması, yapımı ve tadı ile dikkat çekiyor. Hazırlanışı saatler alan dolma ineğin kalın bağırsağı ile yapılıyor. 10 kez yıkanıp 6 saat sirkeli suda bekletilen bağırsak özel harcı ile vazgeçilmez bir lezzete dönüşüyor.

Mumbar dolmasının yapımını anlatan Sabiha Ablak, yiyenin bir daha yemek istediğini belirtip, "Mumbar, hayvanın kalın bağırsağından yapılır. Kalın bağırsağı alırız, temizlemeye başlarız. Bağırsağı en az 10 defa yıkarız. Ardından daha temiz olması için sirkeli suda bekletiriz. Sirkeli suda bekleme süresi en az 5-6 saattir. Bekleme süresinin ardından temizlenmesinden emin olduktan sonra doldurmaya alırız. Temizlemede püf nokta sirkeli suda bekletirken suyun içerisine limon suyu da eklemek. Bu şekilde temizlenmesinin ardından bembeyaz olur. Mumbar dolmasının içinde kıyma, pirinç, soğan ve baharatlarımız var. Dolma 1 saat kadar pişer. Mumbarı yiyenler çok beğeniyor. Bir yiyen bir daha istiyor. Geçen gün müşterilerim yedi, bir daha istediler ama kalmamıştı. Yurt dışından gelenler bile aşina ile yiyor" dedi.
Selcen Küçükcongar ise yaptığı açıklamada, "Sivas’ın yöresel lezzetlerinden birisi mumbar dolması. Gerçekten çok leziz tadı var. Görünüşüne aldanıp yemeyenler çok fazla ama tattıklarında görecekler ki vazgeçemeyecekleri bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.


Manş Denizi'ni uçarak geçtiManş Denizi'ni uçarak geçti
Gaz problemini şıp diye geçiriyorGaz problemini şıp diye geçiriyor
Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı varYüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mumbar dolması yöresel yemekler mumbar dolması nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Yatakta iç çamaşırlarıyla... Tepki yağdı

Yatakta iç çamaşırlarıyla... Tepki yağdı

Afili Aşk'ta öpüşme krizi!

Afili Aşk'ta öpüşme krizi!

Kurban eti yemeden önce muhakkak...

Kurban eti yemeden önce muhakkak...

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaz problemini şıp diye geçiren doğal kür tarifleri

Gaz problemini şıp diye geçiriyor

Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Kış hazırlıklarına başlıyoruz: Şimdiden yapıp dolaba atacağız 4 kışlık tarif

Şimdiden yapıp dolaba atın! Kışlık tariflerin püf noktaları

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.