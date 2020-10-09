Tavla nasıl oynanır? Tavla kuralları, terimleri ve taktikleri

Tavla oyun kuralları aslında son derece basit. Bu oyunu oynamak için uzun işlemler yapmanıza ya da karmaşık stratejiler kurmanıza gerek yok. Öyle ki tavla; kısa oynanış süresine sahip, az parçadan oluşan ve basit kuralları olan bir oyun. Ülkemizde de çok sayıda seveni bulunan tavla, neredeyse kültürümüzün bir parçası haline gelmiş. Bu kadar fazla oyuncusu bulunan ve oldukça öneme sahip oyun hakkında detayları öğrenmeden önce tavlanın kısa tarihine göz atalım. Daha sonra "Tavla nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" sorusunu yanıtlayalım.

Tavlanın Tarihçesi

Birçok millet tavlanın mirasını sahiplense de bu oyunun hangi millete ait olduğu tam olarak belli değil. Çoğunlukla kabul edilen görüşe göre tavlanın kökeni Antik Roma'ya dayanıyor. Ayrıca bu oyunun Fars kökenli olduğu görüşü de oldukça yaygın. Tavla, Roma'da ya da İran'da icat edildikten sonra diğer milletler tarafından benimsenip oynanmış. Osmanlı zamanında da oynanmaya devam eden oyun bugünkü haline kadar gelişimini sürdürmüş. Günümüzde tavla oyunu, uluslararası standartlarda oynanan ve müsabakaları yapılan profesyonel bir spor durumunda.

Tavla Nasıl Oynanır?

Tavla nasıl oynanır kısaca açıklayalım; oyunun temel amacı; atılan zarlara göre pulları hareket ettirip bütün pulları toplamaya çalışmaktır, diyebiliriz. Tavla oynamak için öncelikle oyun tahtası, 2 adet zar ve iki farklı renkte 30 adet yuvarlak pul gerekiyor. İsteyenlerin bilgisayar ya da mobil cihazlardan da tavla oynaması mümkün. Bu gereklilikleri yerine getirdikten sonra oynanış kurallarına geçebiliriz.

Tavla Dizilişi