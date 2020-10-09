Tavla nasıl oynanır? Tavla kuralları, terimleri ve taktikleri

Tavla oyun kuralları aslında son derece basit. Bu oyunu oynamak için uzun işlemler yapmanıza ya da karmaşık stratejiler kurmanıza gerek yok. Öyle ki tavla; kısa oynanış süresine sahip, az parçadan oluşan ve basit kuralları olan bir oyun. Ülkemizde de çok sayıda seveni bulunan tavla, neredeyse kültürümüzün bir parçası haline gelmiş. Bu kadar fazla oyuncusu bulunan ve oldukça öneme sahip oyun hakkında detayları öğrenmeden önce tavlanın kısa tarihine göz atalım. Daha sonra "Tavla nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" sorusunu yanıtlayalım.
Tavlanın Tarihçesi
Birçok millet tavlanın mirasını sahiplense de bu oyunun hangi millete ait olduğu tam olarak belli değil. Çoğunlukla kabul edilen görüşe göre tavlanın kökeni Antik Roma'ya dayanıyor. Ayrıca bu oyunun Fars kökenli olduğu görüşü de oldukça yaygın. Tavla, Roma'da ya da İran'da icat edildikten sonra diğer milletler tarafından benimsenip oynanmış. Osmanlı zamanında da oynanmaya devam eden oyun bugünkü haline kadar gelişimini sürdürmüş. Günümüzde tavla oyunu, uluslararası standartlarda oynanan ve müsabakaları yapılan profesyonel bir spor durumunda.
Tavla Nasıl Oynanır?
Tavla nasıl oynanır kısaca açıklayalım; oyunun temel amacı; atılan zarlara göre pulları hareket ettirip bütün pulları toplamaya çalışmaktır, diyebiliriz. Tavla oynamak için öncelikle oyun tahtası, 2 adet zar ve iki farklı renkte 30 adet yuvarlak pul gerekiyor. İsteyenlerin bilgisayar ya da mobil cihazlardan da tavla oynaması mümkün. Bu gereklilikleri yerine getirdikten sonra oynanış kurallarına geçebiliriz.
Tavla Dizilişi
- Her oyuncu, kendi pullarını tavla tahtası üzerindeki belirli sütunlara dizer.
- 2 adet pul 24 hanesine, 5 adet pul 15 hanesine, 3 adet pul 8 hanesine ve kalan 5 adet pul da 6 hanesine gelecek şekilde dizilir.
Tavla Kuralları ve Oynanış
- Oyuna başlamadan önce iki oyuncu da zar atar. Yüksek atan oyuncu daha önce başlar.
- Tavla oyunu, saat yönünün tersine doğru oynanır.
- Oyuncular sırasıyla zar atarak kendi pullarını, kendi bölgelerine doğru hareket ettirir.
- Eğer bir pul sütunda tek başınaysa rakip oyuncu tarafından üzerine pul koyma suretiyle en başa gönderilebilir. Bu hamleye ''kırma'' adı verilir. Tabii rakip oyuncunun kırabilmesi için o pul üzerine gelebilecek bir zar atması gerekir.
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Bütün taşları kendi bölgesinde toplayan oyuncu; kendi sırası geldiğinde zar atarak, o zarın karşılık geldiği sütundaki pulları toplamaya başlar. Bütün pulları toplayan ilk oyuncu kazanmış olur.
Çevrim içi Tavla Nasıl Oynanır?
Mobil cihazınıza ya da tabletinize indirebileceğiniz uygulamalar sayesinde tavla oynayabilirsiniz. Bu şekilde yapay zekâya da diğer çevrim içi oyunculara karşı tavla oynanabilir. Başka bir seçenek ise internet siteleri. Bazı oyun sitelerinden ya da sosyal medya uygulamaları üzerinden çevrim içi tavla oynamak mümkün.
Tavla Terimleri
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Açık: Bir sütunda sadece bir pul kalması durumu.
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Gele: Kırılan bir pulun, zar atıldıktan sonra oyuna girememesi durumu.
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Kapı almak: Açıktaki bir pul üzerine başka bir koyarak kapatma durumu.
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Mars: Bir oyuncu hiç pul toplayamadan, rakibinin bütün pulları toplayarak kazanması durumu.
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Düşeş: Atılan zarların 6-6 olarak gelmesi durumu.
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Hep yek: Atılan zarların 1-1 olması durumu.
Tavla Taktikleri
- Alabildiğiniz kadar kapı almalısınız. Aksi halde rakibiniz sizi kırar ve yeniden başlamanıza sebep olur.
- Eğer açık vermek zorundaysanız, rakibinizin pullarına mümkün olduğunca en yakın ya da en uzak şekilde açık vermelisiniz. Bu sayede rakibiniz tarafından vurulma olasılığınız en aza inmiş olur.
- Pulları kendi bölgenize toplarken, öncelikle ilk sütuna toplamaya çalışın. Bu, oyunu daha çabuk bitirmenize yardımcı olur.
- İlk zarı attığınızda, öncelikle hangi pulu hareket ettireceğinize karar verin. Öncelikle rakibin bölgesinden mi çıkmak istiyorsunuz, yoksa rakibinizin geliş yollarını mı kapatmak istiyorsunuz?
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