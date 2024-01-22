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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA İHA
22.01.2024 10:31 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, dün gece Ulucami Mahallesi Ekrem Ödemiş Bulvarı ile Akyol Sokak kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.A.S. idaresindeki 43 UP 385 plakalı otomobil, Akyol Sokak kavşağına geldiği esnada İ.U.A. idaresindeki 43 U 8925 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü İ.U.A. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan F.O.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İ.U.A. hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralı F.O.B.’nin de hayati tehlikesi olduğu için Kütahya’ya sevk edildiği öğrenildi.

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