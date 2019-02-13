YEMEK

Tavuk göğsü pişirirken hemen hemen herkesin düştüğü 5 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Tavuk göğsü kuru ve sert olduğunda siz de yemekten zevk almıyor musunuz? Öyleyse tavuk göğsünü lezzetli ve sulu hale getirecek teknikleri uygulamalısınız. Detaylar için sizi şöyle alalım...

Tavuk göğsü pişirirken hemen hemen herkesin düştüğü 5 hata

Tavuk göğsü çok yönlü ve uygun fiyatlı bir gıdadır. Aynı zamanda sağlıklı olan tavuk göğsünü kimse sert ve kuru bir şekilde tüketmek istemez. İçi sulu ve lezzetli tavuk hazırlamak istiyorsanız bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz ve aynı zamanda uygulamanız gereken bazı yöntemleri öğrenmelisiniz. İşte en lezzetli tavuk pişirme yöntemleri;

Tavuk göğsünün derisini atmayın

göğüs

Tavuk derisinin her zaman sağlıksız olduğunu duyduk. Evet, son derece doğru bir söylem. Ancak tavuk göğsünü pişirirken derisini sıyırmayın. Derisiz pişen tavuk göğsü kuruyarak taş gibi olacaktır. Deri, tavuğun çok daha fazla nemli kalmasına yardımcı olur.

Marine etmek her zaman iyidir

göğüs2

Yağsız olan tavuk göğsü güçlü bir protein kaynağıdır. Kuru olmasından dolayı lezzetsiz gelebilir. Bunu önüne geçmek için pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ete lezzet katmak için pişirmeden bir gece önce tuz, karabiber ve az miktar zeytinyağı ile ovabilir ardından fesleğen ekleyebilirsiniz. Böylelikle etiniz hem daha lezzetli ve aromatik hem de nemli olacaktır.

Tavuk göğsünü dövdürün

Tıpkı biftek parçaları gibi tavuk göğsünü de şeritler halinde kestirip, etinizi dövdürebilirsiniz. Bu şekilde etin daha yumuşak olmasına yardımcı olursunuz. Aynı zamanda bu sayede çok daha hızlı pişirebilirsiniz.

Tavuk göğsünü çok fazla pişirmeyin

göğüs4

Eti ne kadar fazla pişirirseniz o kadar çok kurur. Bunun için nasıl bir ateşte ve ne kadar sürede pişirdiğiniz çok önemli. İç kısımlarının pişmeyeceği endişesine kapılıyorsanız bunun için göğüs etini ince-orta kalınlıkta kestirebilirsiniz.

Etin dinlenmesine izin verin

Fırında, ızgarada ya da tavada pişirdiğiniz göğüs etini yemeden önce dinlendirin. Pişirir pişirmez yemeye kalktığınızda tavuğu kestiğiniz an suyunu dışa bıraktığını göreceksiniz. Ardından göğüs, içindeki sudan arınmış ve kurumaya başlayacaktır. Bunun önüne geçmek için eti pişirdikten sonra 10 dakika boyunca üzeri folyolu bir şekilde bekletin.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Antibiyotik kullanırken sakın bu hatayı yapmayın!Antibiyotik kullanırken sakın bu hatayı yapmayın!
Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecekTesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk göğsü pişirme lezzetli tavuk göğsü pişirme

En Çok Okunan Haberler

Bütün parasını bunun için harcadı

Bütün parasını bunun için harcadı

Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

Kırmızıgül'ün avukat eşi, kayınvalidesinin avukatlığını yaptı

bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

Antibiyotik kullanırken sakın bu hatayı yapmayın!

Antibiyotik kullanırken sakın bu hatayı yapmayın!

Tavuk göğsü pişirirken herkesin düştüğü 5 hata

Tavuk göğsü pişirirken herkesin düştüğü 5 hata

Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı'nın bu lezzeti sadece o şehirde yapılıyor! 14.00'ten sonra bulmak zor

Sadece o şehirde yapılıyor!

bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

bu helvayı yapmak için kar yağmasını bekliyorlar!

Çalışanlardan itiraf var: Fast food restoranlarında asla sipariş etmemeniz gereken 6 şey

Çalışanlardan itiraf var: Fast food restoranlarında asla sipariş etmemeniz gereken 6 şey

Antibiyotik kullanırken beslenmenize dikkat edin

Antibiyotik kullanırken sakın bu hatayı yapmayın!

Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

Önce şaşırıyorlar sonra bir tabak daha istiyorlar!

Önce şaşırıyorlar sonra bir tabak daha istiyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.