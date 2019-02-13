Tavuk göğsü pişirirken hemen hemen herkesin düştüğü 5 hata

Tavuk göğsü çok yönlü ve uygun fiyatlı bir gıdadır. Aynı zamanda sağlıklı olan tavuk göğsünü kimse sert ve kuru bir şekilde tüketmek istemez. İçi sulu ve lezzetli tavuk hazırlamak istiyorsanız bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz ve aynı zamanda uygulamanız gereken bazı yöntemleri öğrenmelisiniz. İşte en lezzetli tavuk pişirme yöntemleri;

Tavuk göğsünün derisini atmayın

Tavuk derisinin her zaman sağlıksız olduğunu duyduk. Evet, son derece doğru bir söylem. Ancak tavuk göğsünü pişirirken derisini sıyırmayın. Derisiz pişen tavuk göğsü kuruyarak taş gibi olacaktır. Deri, tavuğun çok daha fazla nemli kalmasına yardımcı olur.

Marine etmek her zaman iyidir

Yağsız olan tavuk göğsü güçlü bir protein kaynağıdır. Kuru olmasından dolayı lezzetsiz gelebilir. Bunu önüne geçmek için pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ete lezzet katmak için pişirmeden bir gece önce tuz, karabiber ve az miktar zeytinyağı ile ovabilir ardından fesleğen ekleyebilirsiniz. Böylelikle etiniz hem daha lezzetli ve aromatik hem de nemli olacaktır.

Tavuk göğsünü dövdürün

Tıpkı biftek parçaları gibi tavuk göğsünü de şeritler halinde kestirip, etinizi dövdürebilirsiniz. Bu şekilde etin daha yumuşak olmasına yardımcı olursunuz. Aynı zamanda bu sayede çok daha hızlı pişirebilirsiniz.