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Tavuk kıymasından beyti tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kıyma veya kuzu etiyle hazırlanan beyti kebabı tarifinin maliyetini azaltmak için bu sefer tavuk kıyması ile pişirdik. Popüler bir tarif olan beyti, tavuk kıymasıyla da lezzetli bir ana yemek oldu. Sosunda bile aşk olan beyti kebabı tarifi arıyorsanız tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte karşınızda maliyeti düşük, tavuk kıymasından beyti tarifi.

Tavuk kıymasından beyti tarifi

Salçalı sosu, yoğurdu ve enfes minik dürüm halkalarıyla tadına doyulmaz bir yemek olan beyti kebabı, etseverler için muazzam bir yemek doğrusu. Yemeğin maliyetini düşürüp herkes afiyetle yesin diye iç malzemesini tavuk kıyması ile hazırladık. Bu tarifi gerçekten sevdik! Klasik beyti tadından farklı olsa da bu da bşizden 5 yıldız aldı:)

TAVUK KIYMASINDAN BEYTİ YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Bir kilo tavuk kıyması
4 adet böraklik yufka
3 diş rendelenmiş sarımsak
Bir tatlı kaşığı tuz
Baharatlar
Bir su bardağı sıvı yağ

Sos için malzemeler:
3 adet rendelenmiş domates
Bir yemek kaşığı salça
Kekik
Tereyağ
Yoğurt

BEYTİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içinde kıymayı, tuzu, baharatları ve sarımsakları karıştırıp yoğurun.
Yufkalardan bir tanesini tezgaha alın ve içini yağlayın.
Kenarlarını katlayarak yufkayı kare haline getirin.
Yufkanın içine kıymalı harçtan uzunlamasına olacak şekilde ekleyin.
Rulo şeklinde sarın.
Yufkayı sardıktan sonra 2-3 parmak eninde kesin.
Tüm yufkaya aynı işlemi uygulayın.
Yufka dilimlerini çöp şişe dizin.
Şişteki tufkaların üzerine de fırça yardımıyla yağ sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
Sosunu hazırlamak için tereyağı tavaya alın ve eritin.
Yağ eriyince içine rendelenmiş domatesi ilave edin.
Domatesler pişince içine salçayı katın ve kokusu çıkana kadar pişirin.
Salça da piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz.
Pişen beytileri servis tabağına alın.
Üzerine çırpılmış yoğurdu ve onun üzerine de salçalı sosu ekleyin.
Son olarak kekiği serpiştirin.
Afiyet olsun.

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