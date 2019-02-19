Tavuk pişirmeden önce hemen hemen herkesin düştüğü 4 önemli hata

Tavuk pişirmek kolay gibi dursa da aslında saklama aşamasından, pişirmeye kadar son derece özenli davranılması gereken yiyeceklerin başında gelir. Çiğ tavuğa dikkatli davranılmazsa, gıda zehirlenmesi kaçınılmazdır. İşte bu yaygın yapılan hatalardan kaçınarak bir sonraki tavuk yemeğinizi güvenle pişirebilirsiniz.

Tavuğu çok uzun süre bekletmeyin

Buzluktan çıkardığınız tavuğu çözdürmek için dışarıda saatlerce bekletmenize gerek yok. Tavuk eti, oda sıcaklığında zararlı bakterileri geliştirmeye başlar. Bakterilenen tavuk gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilir. Bunun için yapmanız gereken şey tavuğu oda sıcaklığında çözdürmek yerine buzdolabının içinde yavaşça çözünmeye bırakmak olsun.

Pişirmeden önce yıkamayın



Popüler olan düşüncenin aksine, çiğ tavuğun yıkanması gerekmez. Tavuğu yıkamak, gıdadaki bakterileri uzaklaştırmak yerine aksine başka malzemelere sıçramalarına neden olur. Yıkamak yerine doğrudan kızartma tavasına ya da fırına atın.

Çiğ tavuğa değdirdiğiniz mutfak malzemelerini yıkamadan kullanmayın

Tavuğu kestiğiniz bıçak ile sebze ya da herhangi bir yiyecek doğramaya kalkmayın. Pişirme kapları, kesme tahtaları gibi metaryelleri olası zehirlenme ihtimaline karşı sudan geçirdikten sonra kullanın.

Tavuğu ıslak olarak fırına vermeyin

Çıtır çıtır bir tavuk pişirmek istiyorsanız bunun için tavuğun kuru olması gerekir. Islak kalan tavuk nemlenecek ve bu da yumuşamasına sebep olacaktır.



