YEMEK

Tavuk pişirmeden önce hemen hemen herkesin düştüğü 4 önemli hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

Tavuk eti, ucuz ve sağlıklı oluşuyla ana yemeklerin vazgeçilmez gıdalarından biri haline gelmiştir. Ancak doğru saklanmadığı ve pişirilmediği sürece, sağlığınız için ciddi tehditler oluşturabilir. Tavuk pişirmeden önce bu alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hem sağlığınızı garanti altına alın hem de en lezzetli tavuk yemeklerini hazırlayın.

Tavuk pişirmeden önce hemen hemen herkesin düştüğü 4 önemli hata

Tavuk pişirmek kolay gibi dursa da aslında saklama aşamasından, pişirmeye kadar son derece özenli davranılması gereken yiyeceklerin başında gelir. Çiğ tavuğa dikkatli davranılmazsa, gıda zehirlenmesi kaçınılmazdır. İşte bu yaygın yapılan hatalardan kaçınarak bir sonraki tavuk yemeğinizi güvenle pişirebilirsiniz.

Tavuğu çok uzun süre bekletmeyin

iStock-183340231

Buzluktan çıkardığınız tavuğu çözdürmek için dışarıda saatlerce bekletmenize gerek yok. Tavuk eti, oda sıcaklığında zararlı bakterileri geliştirmeye başlar. Bakterilenen tavuk gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilir. Bunun için yapmanız gereken şey tavuğu oda sıcaklığında çözdürmek yerine buzdolabının içinde yavaşça çözünmeye bırakmak olsun.

Pişirmeden önce yıkamayın

iStock-1066851660 (2)
Popüler olan düşüncenin aksine, çiğ tavuğun yıkanması gerekmez. Tavuğu yıkamak, gıdadaki bakterileri uzaklaştırmak yerine aksine başka malzemelere sıçramalarına neden olur. Yıkamak yerine doğrudan kızartma tavasına ya da fırına atın.

Çiğ tavuğa değdirdiğiniz mutfak malzemelerini yıkamadan kullanmayın

Tavuğu kestiğiniz bıçak ile sebze ya da herhangi bir yiyecek doğramaya kalkmayın. Pişirme kapları, kesme tahtaları gibi metaryelleri olası zehirlenme ihtimaline karşı sudan geçirdikten sonra kullanın.

Tavuğu ıslak olarak fırına vermeyin

iStock-864507506 (1)

Çıtır çıtır bir tavuk pişirmek istiyorsanız bunun için tavuğun kuru olması gerekir. Islak kalan tavuk nemlenecek ve bu da yumuşamasına sebep olacaktır.


Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktıCasus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk pişrmek tavuk pişirirken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Günde bin tane satıyor! Ustası bile tarifini bilmiyor

Günde bin tane satıyor! Ustası bile tarifini bilmiyor

Cennet çamuru Türkiye'nin en beğenilen tatlısı oldu

Cennet çamuru Türkiye'nin en beğenilen tatlısı oldu

köfte yaparken kıymanın içine buz koyarsanız...

köfte yaparken kıymanın içine buz koyarsanız...

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce buna dikkat!

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce buna dikkat!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk havada sofralar tandır ekmeğiyle ısınıyor

Soğuk havada sofralar tandır ekmeğiyle ısınıyor

Yapılışı da lezzeti de 500 yıldır aynı: Develi cıvıklısı

Yapılışı da lezzeti de 500 yıldır aynı: Develi cıvıklısı

Abartmıyoruz! Avokadoları 6 ay taze tutmanın püf noktası

Abartmıyoruz! Avokadoları 6 ay taze tutmanın püf noktası

Bir bardak kereviz suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Bir bardak kereviz suyu içtiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Eşi benzeri olmayan tatlı: Cennet çamuru

Cennet çamuru Türkiye'nin en beğenilen tatlısı oldu

Bulaşık makinesinin daha verimli çalışması ve uzun süre dayanması için uygulanması gereken püf noktaları

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce buna dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.