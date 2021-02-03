Tavuklu Çin makarnası nasıl yapılır? Nefis lezzetine doyamayacağınız tarif

Karbonhidrat alırken soslarla tatlandırılmış lezzet her daim aklınıza düşecek bir ziyafete dönüşebilir. Hem doyurucu hem farklı lezzeti ile alıştığınız makarna tariflerinin dışına çıkan bu listede ihtiyacınız olanlarsa kolayca ulaşabileceğiniz malzemeler.

TAVUKLU ÇİN MAKARNASI ( TAVUKLU NOODLE) YAPILIŞI:

Malzemeler:

350 gr yumurtalı çin makarnası,

200 gr jülyen doğranmış tavuk göğsü,

1 tatlı kaşığı sıvı yağ,

1 kaşık soya sosu,

1 çay kaşığı tavuk bulyon,

1 çay kaşığı karabiber,

1 kırmızı biber,

1 dolmalık biber

Tarifi:

Sebzeler uzun uzun jülyen adı verilen şekilde doğranır. Büyüklükleri ve ebatları aynı oranda olmalıdır ki eşit sürede pişsinler.

Tavuklar da jülyen adı verilen şekilde ince ve uzun parçalar halinde kesilir.

Erişte hamuru, kaynamış olan suya atılarak 3 dakika kaynatılır. Yumuşayıp yumuşamadığı kontrol edilir.

Yumuşadıktan sonra süzerek soğuk sudan geçirilir.

Kıvamı daha koyu olan soya sosu tercih edilir ve bu sosla harmanlanır.

Birbirine yapışmaması için içine bir miktar da sıvı yağ konur.

Daha önceden kesilen tavuklara ön kızartma yapılır. Yaklaşık 30 saniye kızarttıktan sonra ocaktan alınır.

Tavuklar piştikten sonra yumurta ve sebze tavaya konarak sotelenir.

Ardından erişte ilave edilir.

Son olarak da tavuklar eklenir.

Tuz, sarımsak sosu, tercihe göre biraz tavuk bulyon ve karabiber ilave edilir.

Yaklaşık 1 dakika yüksek ateşte sotelenen tavuklu Çin eriştesi servise hazır hal gelir.

Afiyet olsun.



