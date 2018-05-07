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Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir!

ALMANYA HABERLERİ  | 07.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Bundesliga’nın 20.haftasında Stuttgart’ın başına geçen Tayfun Korkut, küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Alman ekibini şaha kaldırdı. Korkut’un öğrencileri, ligin son haftasındaki sonuçlara göre UEFA Avrupa Ligi biletini kapabilir.

Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir!

Almanya Bundesliga’da 20. hafta itibariyle ligin 14. sırasında yer alan ve 20 puan ile küme düşme hattından yalnızca 3 puan uzak olan Stuttgart, 21. haftanın başında takımın başına Türk teknik adam Tayfun Korkut’u getirdi. Kırmızı-Beyazlılar, 44 yaşındaki çalıştırıcının gelişi ile birlikte adeta çağ atladı. Korkutla beraber 13 haftada 38 puan toplayan Panzerler, sadece ligin dibinden uzaklaşmakla kalmadı, son haftaya UEFA Avrupa Ligi iddiası ile girdi.

Rakiplerini bekleyecek

Tayfun Korkut yönetiminde 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edebilmek adına ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih’e konuk olacak. Eğer Kırmızı-Beyazlılar, burada zoru başarıp Bavyera ekibini yenerse, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek. Eğer bu iki ekip puan kaybederse, Stuttgart, Kupa 2’nin elemelerine katılma hakkı elde edecek.

Tayfun Korkut’un takıma gelmesiyle birlikte büyük çıkış yakalayan Stuttgart, 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde sadece 1 kez yenildi.

Korkut’tan önce Stuttgart

O G B M P
14.Stuttgart 20 6 2 12 20
15.Mainz 20 5 5 10 20
16.W.Bremen 20 3 8 9 17

Korkut’tan sonra Stuttgart

O G B M P
6.Leipzig 33 14 8 11 50
7.Frankfurt 33 14 7 12 49
8.Stuttgart 33 14 6 13 48

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
stuttgart tayfun korkut

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Helal olsun,Almanları mahçup ettiğini biliyorum.Başarılarının devamı dileğiyle....
13 haftada 28 puan toplamış, 38 değil :)
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