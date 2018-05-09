Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı

Almanya Bundesliga'da 33 hafta geride kaldı. Sezona kötü giriş yapan Mario Gomez ve Andreas Beck'li Stuttgart, bitime 13 hafta kala teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirilmesiyle yükselişe geçti.
Tayfun Korkut yönetiminde 13 maçta 31 puan toplayan yalnızca 1 maç kaybeden Alman ekibi, son haftaya girilirken ligde 8. sırada yer alıyor..
Ateş hattındaydı
Tayfun Korkut öncesinde Hannes Wolf yönetiminde 20 hafta geçiren Stuttgart yalnızca 17 puan toplayabilmişti.
Futbolculardan personele yardım
Bundesliga'daki bu yükseliş kulüpte büyük sevinç yaratırken oyuncular bu sevinci kulüp personeliyle paylaştı.
Tayfun Korkut ve öğrencileri 200 kulüp çalışanına toplam 200 bin Euro'luk destekte bulundu.
Tayfun Korkut ise 13 haftalık bölümde 8 galibiyet 4 beraberlik 1 yenilgi alarak Stuttgart'ı düşme hattından kurtardı.
(Fotomaç)
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