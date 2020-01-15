Tayfur Bingöl, Bursaspor'a transfer oldu

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan 27 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Tayfur ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Transferin kulübümüze ve Tayfur Bingöl'e hayırlı olmasını dileriz." denildi.

