Tayfur Bingöl, Bursaspor'a transfer oldu

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan 27 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Tayfur ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Transferin kulübümüze ve Tayfur Bingöl'e hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Ali Koç: Şampiyonluğumuza göz diktiler
Inter ve Roma dev takas için anlaştı
Beşiktaş'ın yıldızına teklif yağıyor
F.Bahçe'ye bir iyi, bir kötü haber
Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Bu suçtur, günahtır
G.Saray'ın eski yıldızı dudak dudağa
Onazi imzayı attı
G.Saray dünya devlerini geride bıraktı
Ayrılık resmen açıklandı
Mert Çetin hedefini açıkladı
Hagi'nin takımı mağlup
Adana Demirspor'da Süper Lig'den transfer
Ağaoğlu başarıya inanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum