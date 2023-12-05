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Tayfur Bingöl, "Parasız yaşanmaz" diyen Anderson Talisca'ya çıkıştı! Sosyal medyanın gündemine oturan yorum

05.12.2023 19:42 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonun ardından önce Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'nun yolunu tutan, daha sonra ise Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atan Anderson Talisca'nın adı transfer dönemlerinde siyah - beyazlı kulüple sık sık anılıyordu. Instagram'da bir sayfanın Talisca'nın söylediğini iddia ederek paylaştığı ifadelere Tayfur Bingöl'den flaş bir cevap geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen ve şu sıralar Suudi Arabistan Ligi takımı Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın adı, siyah - beyazlı kulüple sık sık anılıyordu.

Anderson Talisca'nın sarf ettiği iddia edilen bir yorum, sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatini çekti.

"PARASIZ YAŞANMAZ"

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Brezilyalı yıldızın, "Parasız yaşanmaz... Paran varsa eşin var, paran varsa dostun var, paran varsa kariyerin var. Paran varsa mutluluk var." ifadelerinin yer aldığı paylaşıma Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'den cevap geldi.

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Bingöl yaptığı yorumda, "Aşkı paraya tercih etmiş, üzücü" ifadelerini kullandı. Tayfur Bingöl'ün cevabı, kısa süre içinde taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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