Tayfur Bingöl, "Parasız yaşanmaz" diyen Anderson Talisca'ya çıkıştı! Sosyal medyanın gündemine oturan yorum

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen ve şu sıralar Suudi Arabistan Ligi takımı Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın adı, siyah - beyazlı kulüple sık sık anılıyordu.

Anderson Talisca'nın sarf ettiği iddia edilen bir yorum, sosyal medyadaki kullanıcıların dikkatini çekti.

"PARASIZ YAŞANMAZ"

Brezilyalı yıldızın, "Parasız yaşanmaz... Paran varsa eşin var, paran varsa dostun var, paran varsa kariyerin var. Paran varsa mutluluk var." ifadelerinin yer aldığı paylaşıma Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'den cevap geldi.

Bingöl yaptığı yorumda, "Aşkı paraya tercih etmiş, üzücü" ifadelerini kullandı. Tayfur Bingöl'ün cevabı, kısa süre içinde taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





