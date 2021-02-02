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Taylan Antalyalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Kazanmaya gideceğiz

02.02.2021 21:24 | Son Güncelleme:
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Taylan Antalyalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Kazanmaya gideceğiz

Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Taylan Antalyalı konuştu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi kazanmak istediklerini söyleyen Taylan: "Aslında yoğun bir fikstür. Her maç ayrı önemli. Kazansak veya kaybetsek bile bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. 4 maçtır kazanıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bugün de önemli bir maçtı. Hafta sonu derbi var. Kazanmak için gideceğiz. Bize yakışan oyunu oynayarak kazanarak dönmek istiyoruz. Rekabet iyi yönde yansıyacaktır takıma. Herkese ihtiyacımız var. 3-4 günde 1 maç oynuyoruz. 5-10 dakika bile olsa herkese ihtiyaç var. Eminim Gedson da katkı sağlayacaktır. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." dedi.

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