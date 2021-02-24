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Taylan Antalyalı Milan yolunda

24.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Taylan Antalyalı Milan yolunda

İtalya basını, Galatasaray'ın orta saha oyuncusunu Milan ve Atalanta'nın izlediğini söyledi. Antalyalı ise, "Avrupa hayalim var" diyerek açık kapı bıraktı. Aralarında dünya devinde Milan'ın da bulunduğu İtalyan ekiplerinin, Taylan için Galatasaray ile pazarlık masasına oturacağı iddia edildi.

İtalya basınında Taylan Antalyalı'nın Milan ve Atalanta'nın takibinde olduğu yazıldı.

acmilan.theoffside internet sitesinin haberinde, "Taylan daha önce hiç Türkiye dışında oynamadı. Ancak Milan ve Atalanta, onu izliyor. Galatasaray'da harika bir grafik çiziyor. Kulübüyle 2023'e kadar mukavelesi var. İtalya ekipleri, Taylan Antalyalı için yaz aylarında Galatasaray'la pazarlık masasına oturabilir" denildi.

"İSTENMEK GÜZEL ŞEY"

Taylan Antalyalı, transfer iddialar için, "İstenmek güzel bir şey. Tabii ki Avrupa'da oynama hayalim var. Ancak şu an sadece Galatasaray'ın başarısına ve şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım" açıklamasında bulundu.

Bu sezon 23 lig maçına çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Sezon başından itibaren formayı bırakmayan Taylan, son haftalarda kendisini yedek kulübesinde bulmuştu.

(AKŞAM)


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
super ligde 20 mac iyi oynayani milan alip oynatmaz. italyada gidebilecegi takim seviyesi udinese fln .
Alo ben Emre abin, neredesin ????haha
İnşallah doğru haberdir.

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