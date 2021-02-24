Taylan Antalyalı Milan yolunda

İtalya basınında Taylan Antalyalı'nın Milan ve Atalanta'nın takibinde olduğu yazıldı.

acmilan.theoffside internet sitesinin haberinde, "Taylan daha önce hiç Türkiye dışında oynamadı. Ancak Milan ve Atalanta, onu izliyor. Galatasaray'da harika bir grafik çiziyor. Kulübüyle 2023'e kadar mukavelesi var. İtalya ekipleri, Taylan Antalyalı için yaz aylarında Galatasaray'la pazarlık masasına oturabilir" denildi.

"İSTENMEK GÜZEL ŞEY"

Taylan Antalyalı, transfer iddialar için, "İstenmek güzel bir şey. Tabii ki Avrupa'da oynama hayalim var. Ancak şu an sadece Galatasaray'ın başarısına ve şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım" açıklamasında bulundu.

Bu sezon 23 lig maçına çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Sezon başından itibaren formayı bırakmayan Taylan, son haftalarda kendisini yedek kulübesinde bulmuştu.

(AKŞAM)