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Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya hayranı çıktı

29.06.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı'nın yıllar önce Serenay Sarıkaya hakkında yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Yıldız futbolcu 2012 yılında yaptığı paylaşımda, Serenay Sarıkaya'yı beğendiğini ve tanışmak istediğini söylüyor.

Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya hayranı çıktı

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle gündeme oturdu. Instagram hesabından bir arkadaşının hikayesini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN FOTOĞRAFI KALDIRDI

Sosyal medyada bazı kullanıcılar futbolcuyu desteklerken bazı kullanıcılar ve futbol yorumcuları da tepki gösterdi. Taylan Antalyalı gelen tepkilerin ardından fotoğrafı Instagram hesabından kaldırdı.

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GALATASARAY DESTEK VERDİ

Bu konu hakkında Galatasaray Kulübü'den açıklama geldi. Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını ifade ederken; "Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırındaki ifadeleri kınıyoruz, Tereddütsüz, sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız. Taylan'ın yanındayız, dilerse hukuki desteği veririz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, bu olayda tereddütsüz olarak futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Sevgili Taylan kardeşim, senin Galatasaraylı olmanla gurur duyuyoruz. Seni bağrımıza basıyoruz. Seni sevgiyle selamlıyoruz." açıklamasını yaptı.

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"TANIŞTIRIN BENİ ONUNLA"

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Bütün bu gelişmelerin ardından Taylan Antalyalı'nın 2012 yılında Facebook hesabından yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ortaya çıktı. Taylan Antalyalı'nın henüz 17 yaşındayken oyuncu Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğu ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Serenay Sarıkaya çok seksi. Tanıştırın beni şununla" ifadelerini kullanmış.


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Galatasaray Futbol Kulübü Serenay Sarıkaya Taylan Antalyalı
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