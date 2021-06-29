Portekiz kupaya veda etti, Georgina tribünde damga vurdu

EURO 2020'de Portekiz'in yer aldığı F Grubu'nda rakipler oldukça dikkat çektik. Ölüm grubu olarak nitelendirilen grupta Almanya, Fransa, Portekiz ve Macaristan yer alıyordu. Gruptan Almanya, Fransa ve Portekiz bir üst tura çıktı.Geçtiğimiz akşam Belçika ile karşı karşıya gelen Ronaldolu Portekiz sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Son şampiyon Portekiz'de Ronaldo büyük hayal kırıklığı yaşadı.

BU GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Turnuvada kırılmadık rekor bırakmayan Portekiz'in dünya yıldızı Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızı bu turnuvada da yalnız bırakmadı. Güzel model Rodriguez tribünde yerini aldı.Portekiz Belçika’ya yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası’na veda ederken, Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in maçtaki görüntüsü dikkat çekti.

BİRLİKTELİKLERİ KONU ALINACAK

The Sun’ın haberinde, Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliklerini konu alacak olan yapım nedeniyle Georgina Rodriguez’de bu maçta mikrofon bulunduğu bildirildi.İspanya’da Jaca kentinde büyüyen ve 17 yaşında çalışmak üzere Madrid’e giden Georgina Rodriguez, bu kentte çalıştığı bir mağazada Ronaldo ile tanışmıştı.



