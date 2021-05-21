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Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme

21.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Marcao ve Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamak için gün sayıyor.

Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın en fazla süre alan iki oyuncusu olan Marcao ve Taylan Antalyalı, Sarı-Kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sezon içerisinde de yönetime zam isteğini dile getirmiş ve olumlu geri dönüş almıştı. Sambacı'nın 850 bin Euro olan ücreti, 1.2 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yeni kontratın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği belirtildi.

Sezonun flaş isimlerinden Taylan Antalyalı da Marcao'ya benzer bir heyecan yaşıyor. Yıllık 2.2 milyon Lira'ya oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşı da, 5 milyon Lira seviyesine çekilecek. Taylan'la yeni mukavelenin de Türk Lirası üzerinden yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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