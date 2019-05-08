Tayland'da yılanlı gösteride talihsiz olay

Tayland'da seyirciler önünde yılanla yapılan bir gösteri sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yılanla oynayan eğitici adam, bir anda kasıklarından ısırıldı. Talihsiz adam yaşadığı şok sonrasında acı yaşarken olayı izleyen seyirciler de kahkahaya boğuldu.



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