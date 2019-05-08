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Tayland'da yılanlı gösteride talihsiz olay

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Tayland'da bir gösteri merkezinde yılanla yapılan şov esnasında eğitici adam yılanın saldırısına uğradı. Adamın kasıklarına saldırması sonucu büyük acı yaşayan adamın o anlar kameraya yansıdı.

Tayland'da seyirciler önünde yılanla yapılan bir gösteri sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Yılanla oynayan eğitici adam, bir anda kasıklarından ısırıldı. Talihsiz adam yaşadığı şok sonrasında acı yaşarken olayı izleyen seyirciler de kahkahaya boğuldu.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND yılan

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