Tayland Kralı generali ile evlendi

Resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, Kral Maha Vajiralongkorn'un, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlendiği ve Suthida'ya Kraliçe unvanı verildiği belirtildi.

Bildiride, nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edildi.