Tayland Kralı generali ile evlendi

Resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, Kral Maha Vajiralongkorn'un, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlendiği ve Suthida'ya Kraliçe unvanı verildiği belirtildi.
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