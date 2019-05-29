Taylor Swift: Bu soruyu bir erkeğe soramazsınız!

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, aralık ayında 30 yaşına giriyor.

"Bu yıl Time’ın ‘En Etkili 100 İsim’ listesinde yer alan, pop dünyasında başarılı bir çizgide ilerleyen Swift için özel hayatında bir dönüm noktası olacak mı? Anne olmayı düşünüyor mu?"

‘ME!’ adlı dünya turnesine çıkan dünyaca ünlü şarkıcı, bir Alman gazeteciye verdiği röportajda bu soruyla karşılaştı.

Swift, “Bir gün anne olayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bulduğunu belirterek, “Bu soruyu erkeklere sorabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla cevaplamayacağım” dedi.

CİNSİYETÇİLİK VURGUSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Oyuncu Joe Alwyn ile iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı, 20’li yaşlarının bir özetini ve gelecekteki planlarını anlattı.

Ünlü şarkıcı, son olarak Elle dergisi için “30’uma girmeden öğrendiğim 30 şey” adıyla bir makale kaleme almış ve cinsiyetçilikle ilgili rahatsızlığını dile getirmişti.

Swift, “Toplumda kadınlara fiziksel olarak yaşlanma belirtilerinin en kötü şey olduğuna dair yüksek sesle mesajlar verildiğini öğrendim. Bu mesajlar, kadınların yaşlanmasına izin vermiyor” ifadesini yazmıştı.

